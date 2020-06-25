  • 30°C
香港時間 : 2020625日 (四) 20:04
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

業主趕住賣　半新盤屢錄蝕讓

股樓投資 19:10 2020/06/25

分享：

雖然近期樓價見底回升，各區頻錄高價成交，惟經濟前景未明，部分半新盤業主為趕出貨，不惜蝕讓賣樓。值得留意的是，這類蝕讓成交集中在港島區。

市場消息指，灣仔尚匯低層C室，實用面積368平方呎，剛以1,000萬元易手。據了解，原業主於2011年，以1,022萬元購入上址，現帳面蝕約22萬元，若連稅及代理佣金計，料蝕逾70萬元。

市場消息指，西營盤瑧璈高層C室，實用面積342平方呎，早前以793萬元易手。據了解，原業主於2016年7月，以846.8萬元購入上址，持貨近四年，帳面蝕53.8萬元，若連稅及代理佣金計，實蝕90萬元。此外，北角柏傲山5座高層C室，實用面積716平方呎，剛以2,180萬元易手，5年帳面蝕約156萬元。

新界區方面，元朗PARK YOHO Venezia也錄蝕讓。市場消息指，6A座高層A室，實用面積1,401平方呎，剛以1,888萬元易手，原業主持貨近4年，帳面蝕約242.7萬元。

值得留意的是，除了瑧璈，上述蝕讓單位，叫價都要1,000萬元以上，未能受惠新按保計劃。代理坦言，樓價800萬元以下單位，可承造九成按揭，最受市場歡迎，而1,000萬元以上的單位，客源相對較少，除非業主減價賣樓，否則甚難易手。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

小業主心驚驚　半個月劈價150萬
2020/06/18
小業主心驚驚　半個月劈價150萬
嘉亨灣高層八折賣　代理拆解劈價真相
2020/06/19
嘉亨灣高層八折賣　代理拆解劈價真相
​​​​​再現「8字頭」成交　太古城愈賣愈平？
2020/06/22
​​​​​再現「8字頭」成交　太古城愈賣愈平？
【減價130萬】高層海景大宅多人爭　何解最後賣平一成？
2020/06/22
【減價130萬】高層海景大宅多人爭　何解最後賣平一成？
老牌家族劈價沽擎天半島　低銀行估值三成
2020/06/24
老牌家族劈價沽擎天半島　低銀行估值三成
二手市場 瑧璈 尚匯 柏傲山

上一篇文章

【新冠肺炎】德國再多兩間肉廠爆發集體感染

下一篇文章

【美股分析】民調顯示拜登支持率領先　股市動蕩因此而起？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！