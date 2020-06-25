業主趕住賣　半新盤屢錄蝕讓

雖然近期樓價見底回升，各區頻錄高價成交，惟經濟前景未明，部分半新盤業主為趕出貨，不惜蝕讓賣樓。值得留意的是，這類蝕讓成交集中在港島區。

市場消息指，灣仔尚匯低層C室，實用面積368平方呎，剛以1,000萬元易手。據了解，原業主於2011年，以1,022萬元購入上址，現帳面蝕約22萬元，若連稅及代理佣金計，料蝕逾70萬元。

市場消息指，西營盤瑧璈高層C室，實用面積342平方呎，早前以793萬元易手。據了解，原業主於2016年7月，以846.8萬元購入上址，持貨近四年，帳面蝕53.8萬元，若連稅及代理佣金計，實蝕90萬元。此外，北角柏傲山5座高層C室，實用面積716平方呎，剛以2,180萬元易手，5年帳面蝕約156萬元。

新界區方面，元朗PARK YOHO Venezia也錄蝕讓。市場消息指，6A座高層A室，實用面積1,401平方呎，剛以1,888萬元易手，原業主持貨近4年，帳面蝕約242.7萬元。

值得留意的是，除了瑧璈，上述蝕讓單位，叫價都要1,000萬元以上，未能受惠新按保計劃。代理坦言，樓價800萬元以下單位，可承造九成按揭，最受市場歡迎，而1,000萬元以上的單位，客源相對較少，除非業主減價賣樓，否則甚難易手。

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