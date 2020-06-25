【新冠肺炎】英女每周飲28公升可樂　封城令下戒掉廿年習慣

英國一名28歲女子對可樂上癮，每天把可樂當早餐，連住院也會託家人帶去醫院，惟因她在封城令下無法順利買到可樂，存貨喝光後，竟意外戒掉這個維持20年的習慣。

英國《每日郵報》報道，來自西倫敦伊令（Ealing）的28歲女子費雪（Gillian Fisher），8歲開始就愛上健怡可樂，每天起床第一件事就是喝一杯可樂，不論去哪也隨身攜帶，每天至少狂喝4公升。她形容，就像吸煙一樣，喝可樂能令她心情好轉、甚至提高工作效率。

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在去年住院時，費雪因為醫院沒有她愛喝的可樂牌子，竟打電話哭求家人幫她購買。她表示當時自己就像一個小孩，甚至在凌晨一時衝到附近餐廳買三明治配飲料，希望能飲到一杯健怡可樂。

費雪每次去超市時，都會一次狂買20幾瓶可樂，新冠肺炎疫情及封城令導致她無法大量囤貨，逼使她下定決心戒掉這個習慣。她原想以其他飲品代替，惟經歷多次嘗試後，竟然發現最好飲的是以前從來不喝的冰水。

費雪指，以前完全無法想像沒有可樂的生活，但封城令她思考什麼才是人生中最重要的東西，20年來第一次覺得不是健怡可樂。



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