【IT專才】網絡安全專家分不同崗位　年薪最高的是？

▲ 數碼技能培訓平台Simplilearn指出，在印度的網絡安全工作崗位之中，以首席信息安全總監（Chief Information Security Officer）的年薪最高，達300萬至4千萬盧比，即高達409萬港元。（法新社資料圖片）

儘管在新冠肺炎疫情影響下，許多行業也暫停招聘計劃，但據海外人力資源公司TeamLease Digital指出，招聘網絡安全專家的需求在印度過去數月中增長超過一倍。而不同的網絡安全工作崗位之中，以首席信息安全總監（Chief Information Security Officer）的年薪最高，達300萬至4千萬盧比，即高達409萬港元。

據印度金融網站MoneyControl引述數碼技能培訓平台 Simplilearn的發言人指出，網絡安全工作大致可以分為包括：資訊科技保安審計、資訊保安經理、資訊科技架構設計師、道德黑客、首席信息安全總監。

由於首席信息安全總監是組織內部的高級管理人員，負責建立及維持企業的安全策略，確保信息資產及技術得到充分保護。Simplilearn指，該崗位應該備有系統審核員、安全經理，以及架構師的知識，助開發安全體系結構。

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而招聘需求相較其他職位大的資訊科技架構設計師，其平均年薪僅為170萬盧比（約17.4萬港元）。並需要以接近5萬盧比（約5千港元）考獲國際資訊系統安全核準聯盟（ISC）的CISSP認證，即掌握有關資訊保安的基本原理、網絡及密碼學原理。

另隨著黑客技術的成為IT主流文化的一部分，不少科技公司都會邀請道德黑客來測試其網站及程式等，找出漏洞並給與報酬。該網站指，道德黑客的平均年薪約為50萬盧比（約5.1萬港元），而累積經驗後，每年最多可以賺取150萬盧比（約15萬港元）。

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責任編輯：張寶燕