特朗普：考慮調駐德國美軍至波蘭

美國疫情持續之際，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）到訪美國，與總統特朗普會面，是疫情以來首位外國領袖與特朗普會面。特朗普表示，可能會把部份駐德國美軍調至波蘭。

特朗普（Donald Trump）與杜達會面後召會記者會，二人均表示期望可簽署防衛合作協議，協議內容包括派更多美軍到波蘭。特朗普形容，此舉會給予俄羅斯強勁的訊息。

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另外，特朗普又指，在美國準備減少駐守德國的兵力之際，部份美軍會回歸美國，而部份美軍則會被調派到其他地方，而波蘭會是其中一個地方。

特朗普指，德國花費數以十億計美元向俄羅斯購買能源，而美國卻出力協助德國戒備俄羅斯，這是「非常差」（very bad）的事情。

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據波蘭當地媒體報道，美國可派2,000名美軍駐守波蘭，這比去年6月雙方同意的多1,000名。

正在競逐連任的杜達，在最近數周的支持度出現下滑。杜達訪問特朗普的決定，被指是為了增加自己連任的勝選。路透社較早前報道指，杜達為了換取美軍長期駐守，會把一個軍事基地以特朗普的名字來命名。

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責任編輯：楊心悅