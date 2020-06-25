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【長和持股】和黃醫藥向General Atlantic配售400萬股ADS 涉1億美元

金融經濟 18:28 2020/06/25

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和黃醫藥向私募基金General Atlantic配售1億美元股份。

長和 （00001） 持股的和黃中國醫藥科技（美︰HCM）宣布，公司按照每單位ADS作價25美元，向私募基金General Atlantic發行400萬單位ADS，總值1億美元（7.8億港元）的股份。和黃中國醫藥科技股價周三（24日）收報25美元。

General Atlantic同時獲授予認股權，未來18個月內，能以每單位ADS為30美元的作價，購入總值1億美元（333.33萬股ADS）的和黃中國醫藥股份。

和黃醫藥表示，籌資所得將用於開發及臨床研究資金，以拓展全球腫瘤學業務；並支持公司在中國乃至全球的商業化能力。和和黃醫藥首席執行官賀雋（Christian Hogg）表示，在過去的幾個月中，集團在一些面向全球市場的腫瘤醫療計劃上取得了進發展。

較早前，和黃醫藥旗下藥物呋喹替尼，獲美國食品藥品監督管理局（FDA）授予快速通道資格，開發用於治療既往接受過基於氟嘧啶、奧沙利鉑和伊立替康的化療，抗血管內皮生長因子（VEGF）生物製劑治療，以及抗表皮生長因子受體（EGFR）治療的轉移性結直腸癌患者。

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