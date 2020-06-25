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【航空告急】澳洲航空擬裁員6000人　旗下廉航捷星裁員約180人

金融經濟 18:18 2020/06/25

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澳洲航空計劃削減約20%的人手，並且集資19億澳元。

澳洲航空（Qantas Airways）表示，預計未來1年國際航綫不會大幅恢復，決定裁員至少6000人，相當於員工總數約2成，並計劃集資最多19億澳元（約101.3億港元）。同時，澳航旗下的廉航捷星亞洲航空（Jetstar Asia Airways）宣布將會裁減26%的人手，即約180人。

澳洲航空宣布3年重啟計劃，主要專注削減成本，目標3年內可減少15億澳元的開支。行政總裁Alan Joyce表示，由於預期未來幾年收入會大幅下降，澳航短期內將會定位為規模較小的航空公司。

澳洲目前有2.9萬名員工，將最少裁員6,000人，包括機艙服務員、工程師和飛行員。另外，約1.5萬名員工在航班復飛前會延長休假。同時，公司將會停飛最少100架飛機，持續時間約12個月，並會押後購買新機。

另外，澳航計劃集資最多19億澳元，其中包括14億澳元（約74.5億港元）的機構配售及5億澳元（約26.6億港元）的股票購買計劃，配售價為每股3.65澳元，較周三（24日）收市價4.19澳元折價約13%。

澳航早前已宣布停飛國際航班至10月底，但會逐步恢復國內航綫，預計在7月份能達正常運力的40%，2021年或恢復至70%。

至於捷星亞洲航空，公司7月約裁員180名員工，剩餘的大多數員工也將放無薪假至年底。

相關文章：【航空告急】澳洲政府擬關閉邊境至2021　澳洲航空取消大部分國際航班至10月底

【航空告急】維珍澳洲航空陷財政危機　傳三大中資航空擬洽談收購

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編輯：袁諾曦

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