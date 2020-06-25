【涉假賬醜聞】Wirecard 宣布申請破產　股價暴跌8成

德國電子支付業務供應商 Wirecard 日前傳出財務造假，19億歐元不翼而飛後，周四（25日）宣布因過度負債，已向慕尼黑法院提出申請破產，並表示正考慮是否還要替子公司聲請破產。消息傳出後，Wirecard 在法蘭克福證券交易所的股份一度遭停牌，股價在恢復交易後暴跌8成。