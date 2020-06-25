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【涉假賬醜聞】Wirecard 宣布申請破產　股價暴跌8成

環球政經 20:30 2020/06/25

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德國電子支付業務供應商 Wirecard 日前傳出財務造假，19億歐元不翼而飛後，周四（25日）宣布因過度負債，已向慕尼黑法院提出申請破產，並表示正考慮是否還要替子公司聲請破產。消息傳出後，Wirecard 在法蘭克福證券交易所的股份一度遭停牌，股價在恢復交易後暴跌8成。

自從安永會計師事務所拒絕簽核 Wirecard 去年的財報後，該公司股價已下挫逾9成。據外電報道，德國監管部門已拘捕Wirecard前行政總裁Markus Braun，稱其涉嫌會計欺詐和操縱市場。Markus Braun於上周五辭去其CEO職位。

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據悉，在 Wirecard 提出申請破產，Wirecard的債權銀行，包括中國銀行、德國商業銀行（Commerzbank AG）、荷蘭銀行（ABN Amro）等，將與行政部門開會商議追討款項。

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