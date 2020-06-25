【航空告急】漢莎航空主要投資者、工會支持救市方案　2.2萬人免失業

▲ 德國漢莎航空90億歐元援助方案料獲通過。

漢莎航空（Lufthansa）獲德國牽頭提出90億歐元（約783億港元）救市方案，獲主要股東Heinz Hermann Thiele表態支持，另外獨立空中服務員工會就節流措施達成共識，整個救市和危機處理方案料可獲通過。漢莎預料，毋須在危機期間裁減2.2萬漢莎航空的空中服務員。

德國政府提出的漢莎航空援助方案中，約60億歐元為政府不公開參股和認購股份，以大幅折讓取得漢莎航空約20%股權。

外電引述消息指，Thiele持股約15.5%，當他表態支持後，漢莎很大機會可在特別股東大會獲3分之2支持，令漢莎免於破產保護下場。

另外，漢莎早前曾警告，或須裁員2.2萬至2.6萬名員工節流，最新公司與工會達成共識，將推行暫停加薪、減少飛行時數、暫時減少公司對養老金計劃的供款，以至自願減少工作時間等措施。

漢莎行政總裁Carsten Spohr稱，集團會以減少員工工時和薪金，避免裁員，「一是選擇裁員5分之1，一是人人工作減少5分之1、賺少5分之1。我認為，賺少一點較強制裁員，更符社會責任。」

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編輯：麥德銘