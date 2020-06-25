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【另類投資】騰訊ELN受捧 最高息逼近13厘

金融經濟 18:43 2020/06/25

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兩大股王、騰訊 （00700）及港交所（00388）的ELI及ELN受捧，投行指一個月期較值博。

近日成為升市火車頭的兩大股王，騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 的股價鬥破頂，業界指，旗下相關的看漲式結構性產品亦備受追捧，皆因另類投資客博其股價企穩高位賺高息。而星展新推上述兩大股王的股票掛鈎投資 （ELI ，Equity Linked Investment ），以及股票掛鈎票據（ELN，Equity Linked Note），如以九五折訂價計，3個月期的息率，兩大焦點股約為12厘（年息計）。

專家又指，股民熱捧強勢股，普遍抱「有買貴、無買錯」的心態；但亦有個別「畏高族」擔心摸頂坐艇，遂轉吼其衍生工具博賺取高息，即使股價回落，亦能以低市價約5%、甚至一成，吸納騰訊及港交所兩大股王 。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享表示，ELI屬「平民版」，入場費為廿萬元；而專攻大戶的ELN，門檻則為100萬元，但條款跟ELI相若。騰訊一個月期ELI及ELN，以九五折計有12厘；如合約期稍長、3個月期計，同樣以九五折釐定，息率則稍高、至12.5厘。

倘以昨天（6月24日）其收市價為490.8元，若3個月後，其ELI及ELN企穩九五折的合約價466元或以上，投機客最多可穩袋12.5厘利息。但萬一短炒客與投行對賭卻看錯市，熱捧股的股價不升反跌，下滑5%或以上，投資者須以合約價接貨，變相「硬啃蟹貨」，被迫「坐艇」。

王良享認為，兩大股王中，當中以騰訊較值博，又以一個月期較受捧，畢竟臨近美國11月初大選，唯恐環球市況在第3季甚波動，較短線的股票掛鈎產品勝算或較高。何況，疫情暫未見盡頭，宅經濟股仍被看高一線，在科網股狂潮下，ATMX（即阿里巴巴、騰訊、美團及小米）的股價長升長有。

王良享又說，假如願承受較高風險的投資者，即使看錯市要以合約價接騰訊，相信翻身也不難，主流的藍籌股遲早重見家鄉。

參考市面最牛的券商目標價，更指騰訊600元不是夢，摩根大通早前便把其550元的目標價，上調至600元，主要憧憬手遊業務等有錢途，較現價490.8元呈22%的潛在升幅。

騰訊股價於本周二（6月23日）一度6連升，累計狂漲15%。不過，昨天升勢已斷䌫，但亦曾衝上505元新高，但收市得而復失。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 另類投資

香港交易所（00388） 騰訊控股（00700） 結構性產品 另類投資

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