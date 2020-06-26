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特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享）

環球政治 09:00 2020/06/26

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特朗普對華強硬屬競選策略 博爾頓爆料波及選情

美國總統大選今年11月舉行，特朗普上周恢復競選活動，屢次批評新冠病毒來自中國，宣稱要中國承擔相關責任，連受訪時也反覆強調「無人比我對華更強硬」。特朗普將矛頭指向中國，或因前美國國安顧問博爾頓出書爆料，當中提到特朗普曾經請求中方協助連任，令他頗感頭痛而急於表態。

...

欄名 : 國金好書

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