特朗普對華強硬為連任？ 博爾頓爆料勢打亂盤算（訂戶專享） 環球政治 09:00 2020/06/26 分享： ▲ 特朗普對華強硬屬競選策略 博爾頓爆料波及選情 美國總統大選今年11月舉行，特朗普上周恢復競選活動，屢次批評新冠病毒來自中國，宣稱要中國承擔相關責任，連受訪時也反覆強調「無人比我對華更強硬」。特朗普將矛頭指向中國，或因前美國國安顧問博爾頓出書爆料，當中提到特朗普曾經請求中方協助連任，令他頗感頭痛而急於表態。 ... 欄名 : 國金好書 相關文章 【中美角力】美國制裁20間華企 美企也中招 2020/06/25 【中美角力】美國制裁20間華企 美企也中招 【中美貿易戰】特朗普貼錢救龍蝦業 威脅對華徵關稅 2020/06/25 【中美貿易戰】特朗普貼錢救龍蝦業 威脅對華徵關稅 【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？ 2020/06/25 【中美角力】美國疫情大反彈 中國不添籌碼添煩惱？ 【中美角力】日本安保戰略大變 棄美國投中國？想多了 2020/06/24 【中美角力】日本安保戰略大變 棄美國投中國？想多了 【中美貿易協議】庫德洛罕有大讚中國 中美關係急止蝕 2020/06/24 【中美貿易協議】庫德洛罕有大讚中國 中美關係急止蝕 最新專欄文章 更多 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 2020/06/21 美國黑人平權不望特朗普 但拜登也是種族主義者？（訂戶專享） 美國制裁強力霸道 歐洲盟友哪敢不從？（訂戶專享） 2020/06/19 美國制裁強力霸道 歐洲盟友哪敢不從？（訂戶專享） 移民好風光？印裔移民盡書辛酸史 2020/06/06 移民好風光？印裔移民盡書辛酸史 外交 地緣政治 貿易戰 中美貿易協議 中美關係 中美貿易戰 博爾頓 特朗普 中國 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入