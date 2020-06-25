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李嘉誠珍藏兩顆泥團 視固碳技術為地球救星

科技 17:28 2020/06/25

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李嘉誠近年熱衷支持環保科技，還珍而重之收藏了兩團泥土，猶如視它們為地球未來救星。

原來，他十多年前打高爾夫球時，看到一輛貨車到仍是小孩的孫女面前放出一大團黑煙，畫面令他極為震撼，遂立下決心要為環保做事，否則對不住下一代。

他私人的維港投資一直費煞思量，希望找到可帶來改變的方案。它日前牽頭投資了由澳洲農夫合組的固碳初企Soil Carbon Co共1,000萬澳元（約5,300萬港元），對方送了兩顆泥團回禮，一團是普通泥，另一粒則是深色點的已固碳泥。

Soil Carbon結合真菌和細菌，轉化大氣中的二氧化成泥土的固碳，既能令過度耕作的田地變回肥沃，又能大幅降低大氣二氧化碳水平，緩減溫室效應，號稱所有耕作系統均適用。

過去，由於技術及成本限制，以億計的農夫根本無法「增碳」，Soil Caron目標較其他既有鎖碳技術便宜至少8成，至每噸20美以下。農夫未來只要使用注入了真菌和細菌的種子，或在田地加上顆粒即可，還能同時令土表疏水、土壤保濕，完全不費吹灰之力。

除了李嘉誠，Soil Carbon亦獲星級風險投資者Chris Sacca和Mike Cannon-Brookes支持，更成了澳洲政府名下環保投資機構首次背書的固碳科企。

責任編輯：姚沛鏞

環保措施 農夫 李嘉誠 高爾夫球 澳洲

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