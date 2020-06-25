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捱過二戰來最苦一役 法國巴黎鐵塔重開

環球社會熱點 17:38 2020/06/25

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捱過二戰來最苦一役 法國巴黎鐵塔重開 新冠肺炎法國疫情

法國巴黎鐵塔重開。新型冠狀病毒肺炎法國疫情趨向穩定，法國着手振興旅遊業重啟經濟。法國首都巴黎地標巴黎鐵塔（又稱艾菲爾鐵塔）重新開放。巴黎鐵塔早前因應新冠肺炎疫情而關閉3個月，是為巴黎鐵塔自第二次世界大戰以來，歷時最長關閉。

巴黎鐵塔周四（25日）於當地上午10時重新開放，不少人在外面排隊輪候參觀。巴黎鐵塔同時設立防疫新限制。巴黎鐵塔參觀者年齡須滿11歲，並必須佩戴口罩。巴黎鐵塔電梯和頂部觀景台維持關閉，參觀者只能最多走674級樓梯，上到第二層觀景台。

巴黎鐵塔頂部觀景台預計到7月1日才重開，營運方在網站表示，鑑於前往頂部觀景台電梯空間狹小，因此暫時維持關閉，而電梯重開後會實施人流管制，減少病毒傳播機會。

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巴黎鐵塔由建築師艾菲爾（Gustave Eiffel）設計，建成於1889年，原本只打算作為當年巴黎世界博覽會的臨時建築，惟因深愛而獲得保留。巴黎鐵塔全高324米，今天也是巴黎最高建築。

巴黎鐵塔在二戰德國1940至1944年佔領巴黎期間一直關閉。法國游擊隊當時為了防止德軍使用高聳鐵塔作政治宣傳，剪斷了鐵塔電梯鋼纜。

德軍敗走法國時，納粹德國元首希特勒命令，將巴黎鐵塔等主要地標夷平，幸德軍巴黎指揮官肖爾蒂茨（Dietrich von Choltitz）抗命，巴黎才避過一劫。

肖爾蒂茨因而有「巴黎救星」之稱，受到法國人尊敬。至於巴黎鐵塔電梯鋼纜，則要到1946年才得以修復。

法國新冠肺炎疫情累計確診人數逾19.7萬，超過2.9萬人死亡，但法國疫情近日已明顯受控，全國每日新增確診人數維持於數百宗。

除了巴黎鐵塔，巴黎另一著名地標盧浮宮亦準備重開。盧浮宮早前宣佈，會於7月6日開始再次接待遊人，參觀者必須事先購買門票，在特定時段佩戴口罩入場。

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責任編輯：方圓之

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