  • 31°C
香港時間 : 2020625日 (四) 18:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】中銀恒生鬥減港元定存息 無懼平安壹賬通銀行試業

金融經濟 17:51 2020/06/25

分享：

中銀香港一周兩連減港元定存息，包括一年長息失守一厘大關，跟滙豐看齊。

追息族注意！兩大銀行鬥減港元定期存款息率，包括恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） ，重災區為3個月短存，因兩行減幅最多。中銀香港更於一周內兩連減港元定存息率，繼上周三（6月17日）才減息以來，昨天（24日）再出手，累削3個月港元定存年息0.2厘，新息率至1.4厘。恒生昨亦狠削3個月期0.3厘，新報1.3厘，較中銀低。中國平安 （02318） 旗下虛擬銀行，平安壹賬通銀行昨日開始試業並推出服務，上述兩間傳統大行皆無懼虛擬銀行試業而照減息。

專家預計，半年結未過，但大型銀行已爭相下調存息，滙豐剛於本周一（22日）全面減港元定存短中長息，而龍頭發鈔行是6月以來首度減息，中銀更一周兩連減，料中小行再跟減。

平安壹賬通試業 推「優易賞」8.8厘息

平安壹賬通銀行昨宣布，進入金管局沙盒試業，並邀請本港約200家特選貿易中小企業客戶，以及2,000名個人客戶參與。初期將推出基本存貸與轉帳，個人客戶以高達8.8厘存款年利率吸客；平安壹賬通銀行稱試業初期，將為個人客戶推出「優易賞」優惠計劃，由今年6月24日至9月9日期間，存款100萬元或以下可獲基本年利率1厘，當中8.8萬元可獲額外年利率7.8厘，即合共年息最高8.8厘，有關額外優惠僅適用於7月16日或之前成功開立，並激活儲蓄帳戶的個人客戶。

中銀滙豐一年長息 齊失守一厘關

中銀昨又向一年定存開刀，調低0.15厘，至跌穿一厘關，僅得0.85厘。

至於滙豐則剛於本周一全面減港元定存短中長息，如此一來，單以本周計已有兩間發鈔行鬥減港元定存息。滙豐調低3個月期港元定存息0.3厘，至1.3厘；半年期削0.2厘，新報1.1厘；一年期則降低0.15厘，至失守一厘大關，僅報0.85厘。

若將時間再拉遠一周，其實3間發鈔行已輪流鬥減，渣打於上周五（19日）下調1個月短存0.15厘至0.25厘；3個月年息0.1厘，新息率至1.15厘。中銀更早於上周三（17日）才削低半年以下的短期定期存款息，當中3個月期下調0.1厘，新息率至1.5厘。至於一個月及半年期齊削0.2厘，半年期的新息率報1.1厘；一個月則新報0.55厘。尚幸昨天中銀只削3個月及一年期，一個月及半年存息維持沒變。

比較各間大型銀行，盡管中銀一周兩度向3個月期的港元定存息開刀，但仍以1.4厘稱冠大行；較滙豐及恒生的1.3厘高，更抛離渣打的1.15厘。

半年期方面，滙豐及中銀目前齊報1.1厘，險勝恒生的0.9厘，因恒生昨亦下調此存期0.15厘；而渣打僅得0.95厘。

至於一年期，以中銀及滙豐雙雙以0.85厘領先，亦勝恒生的0.75厘、以及渣打的0.65厘。

總結本周首3個交易天，雖然面對半年結效應，但港元拆息續跌下，共有8行鬥減港元定存息，除了滙豐帶頭全綫減息外，還包括中銀、恒生、大眾銀行、富邦、星展及集友，招商永隆更3連減。專家預計港滙偏強兼銀行水浸，即使下周三已踏入7月，料存息跌勢未止。

反觀建行亞洲、東亞 （00023） 、交銀香港、南商及華僑永亨，則對不同存期頻密調整存息。僅信銀國際一面倒逆市「獨加」短存息。

另一邊廂，中銀卻力谷政府向市民派一萬元，合共派錢涉資700億元的商機，提供3個月年息4.3厘，但要求合資格客戶斥10萬元才享此高息。

經最新一輪調整潮，若不計政府派糖、須特別要求的搶客戰，現時3個月年息以工銀亞洲的4.2厘最高。半年是大眾財務的1.7厘，一年則以天星銀行（Airstar）、6月11日才正式開業的第2間虛擬銀行，以1.5厘一躍晉級成榜首。

計及短中長息，集友7天短存享6厘膺「高息王」，但須以等值10萬人民幣先作兌換，才享冠絕全城的特惠息。

要是比併現正試業的虛銀，當前3個月的「高息王」是匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘，以上限10萬元計，可賺息1,125元，但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行、匯立從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，陸續有虛銀試業但普遍主攻活期息，而非成本較高的定存息，故此預計半年結後定期存款的價格戰將煞停。何況金管局又再接錢，凸顯熱錢仍湧港，業界毋須逆市鬥加息搶存。

綜觀顛覆傳統銀行的虛銀，暫有兩間正式營運，包括首間開業的眾安銀行（ZA Bank），以及小米 （01810） 及尚乘合組的天星銀行。

而渣打香港牽頭的MOX及平保 （02318） 旗下平安壹賬通銀行亦已公布試業。

另有3間市傳正摩拳擦掌伺機出擊，如中銀香港 （02388） 及怡和系等財團組成的Livi；以及螞蟻金服旗下螞蟻銀行。此外，股東陣容最星光熠熠的富融銀行，股東包括騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、工銀亞洲、高瓴資本及新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

【2020書展早鳥訂閱優惠】新訂戶激賞禮品高達400元，立即訂閱︰https：//bit.ly/2UUJ2GE

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http：//bit.ly/2Qm2YjA

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
2020/06/23
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【定期存款】富邦全面減港元定存短中長息 百萬元大戶1年賺少2000元
2020/06/22
【定期存款】富邦全面減港元定存短中長息 百萬元大戶1年賺少2000元
【定期存款】滙豐減港元定存息 一年存息失守一厘關
2020/06/22
【定期存款】滙豐減港元定存息 一年存息失守一厘關
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
2020/06/21
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【存款收息】5大小行搶派錢商機　最高息10厘
2020/06/21
【存款收息】5大小行搶派錢商機　最高息10厘
滙豐控股（00005） 渣打集團（02888） 工銀亞洲 中國平安（02318） 眾安銀行 虛擬銀行 恒生銀行（00011） 中銀香港（02388） 港元定期存款 定期存款

上一篇文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）

下一篇文章

騰訊收購馬來西亞串流平台Iflix部分資產
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【GNC破產】老牌保健食品商GNC申請破產保護（第二版）
【GNC破產】老牌保健食品商GNC申請破產保護（第二版）
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業首日孖展暫錄逾39億
【新股IPO】4隻新股齊招股　海普瑞藥業首日孖展暫錄逾39億
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府1萬即日起接受申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【恒指夜期】美股期指盤前收復跌幅　恒指黑期反彈逾200點（不斷更新）
【恒指夜期】美股期指盤前收復跌幅　恒指黑期反彈逾200點（不斷更新）
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【定期存款】政府派錢一萬元 買iBond較定存更能抗通脹
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？
【存款收息】兩日6行鬥減港元定存息 邊間銀行仲有高息？