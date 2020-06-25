【定期存款】中銀恒生鬥減港元定存息 無懼平安壹賬通銀行試業

▲ 中銀香港一周兩連減港元定存息，包括一年長息失守一厘大關，跟滙豐看齊。

追息族注意！兩大銀行鬥減港元定期存款息率，包括恒生 （00011） 及中銀香港 （02388） ，重災區為3個月短存，因兩行減幅最多。中銀香港更於一周內兩連減港元定存息率，繼上周三（6月17日）才減息以來，昨天（24日）再出手，累削3個月港元定存年息0.2厘，新息率至1.4厘。恒生昨亦狠削3個月期0.3厘，新報1.3厘，較中銀低。中國平安 （02318） 旗下虛擬銀行，平安壹賬通銀行昨日開始試業並推出服務，上述兩間傳統大行皆無懼虛擬銀行試業而照減息。

專家預計，半年結未過，但大型銀行已爭相下調存息，滙豐剛於本周一（22日）全面減港元定存短中長息，而龍頭發鈔行是6月以來首度減息，中銀更一周兩連減，料中小行再跟減。

平安壹賬通試業 推「優易賞」8.8厘息

平安壹賬通銀行昨宣布，進入金管局沙盒試業，並邀請本港約200家特選貿易中小企業客戶，以及2,000名個人客戶參與。初期將推出基本存貸與轉帳，個人客戶以高達8.8厘存款年利率吸客；平安壹賬通銀行稱試業初期，將為個人客戶推出「優易賞」優惠計劃，由今年6月24日至9月9日期間，存款100萬元或以下可獲基本年利率1厘，當中8.8萬元可獲額外年利率7.8厘，即合共年息最高8.8厘，有關額外優惠僅適用於7月16日或之前成功開立，並激活儲蓄帳戶的個人客戶。

中銀滙豐一年長息 齊失守一厘關

中銀昨又向一年定存開刀，調低0.15厘，至跌穿一厘關，僅得0.85厘。

至於滙豐則剛於本周一全面減港元定存短中長息，如此一來，單以本周計已有兩間發鈔行鬥減港元定存息。滙豐調低3個月期港元定存息0.3厘，至1.3厘；半年期削0.2厘，新報1.1厘；一年期則降低0.15厘，至失守一厘大關，僅報0.85厘。

若將時間再拉遠一周，其實3間發鈔行已輪流鬥減，渣打於上周五（19日）下調1個月短存0.15厘至0.25厘；3個月年息0.1厘，新息率至1.15厘。中銀更早於上周三（17日）才削低半年以下的短期定期存款息，當中3個月期下調0.1厘，新息率至1.5厘。至於一個月及半年期齊削0.2厘，半年期的新息率報1.1厘；一個月則新報0.55厘。尚幸昨天中銀只削3個月及一年期，一個月及半年存息維持沒變。

比較各間大型銀行，盡管中銀一周兩度向3個月期的港元定存息開刀，但仍以1.4厘稱冠大行；較滙豐及恒生的1.3厘高，更抛離渣打的1.15厘。

半年期方面，滙豐及中銀目前齊報1.1厘，險勝恒生的0.9厘，因恒生昨亦下調此存期0.15厘；而渣打僅得0.95厘。

至於一年期，以中銀及滙豐雙雙以0.85厘領先，亦勝恒生的0.75厘、以及渣打的0.65厘。

總結本周首3個交易天，雖然面對半年結效應，但港元拆息續跌下，共有8行鬥減港元定存息，除了滙豐帶頭全綫減息外，還包括中銀、恒生、大眾銀行、富邦、星展及集友，招商永隆更3連減。專家預計港滙偏強兼銀行水浸，即使下周三已踏入7月，料存息跌勢未止。

反觀建行亞洲、東亞 （00023） 、交銀香港、南商及華僑永亨，則對不同存期頻密調整存息。僅信銀國際一面倒逆市「獨加」短存息。

另一邊廂，中銀卻力谷政府向市民派一萬元，合共派錢涉資700億元的商機，提供3個月年息4.3厘，但要求合資格客戶斥10萬元才享此高息。

經最新一輪調整潮，若不計政府派糖、須特別要求的搶客戰，現時3個月年息以工銀亞洲的4.2厘最高。半年是大眾財務的1.7厘，一年則以天星銀行（Airstar）、6月11日才正式開業的第2間虛擬銀行，以1.5厘一躍晉級成榜首。

計及短中長息，集友7天短存享6厘膺「高息王」，但須以等值10萬人民幣先作兌換，才享冠絕全城的特惠息。

要是比併現正試業的虛銀，當前3個月的「高息王」是匯立銀行（WeLab Bank）的4.5厘，以上限10萬元計，可賺息1,125元，但其玩法較另類。

本港獨角獸WeLab旗下的虛擬銀行、匯立從輪候名單、WeLab員工以及員工親友中，邀請約2,000位用戶參與試業；先以1.75厘為3個月的定存利率基準，要自動集合不同用戶，每15人加0.25厘，而每批次定存上限為60人及2.5厘。即每周撮合60人，最高有4.5厘，上限10萬元。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享認為，陸續有虛銀試業但普遍主攻活期息，而非成本較高的定存息，故此預計半年結後定期存款的價格戰將煞停。何況金管局又再接錢，凸顯熱錢仍湧港，業界毋須逆市鬥加息搶存。

綜觀顛覆傳統銀行的虛銀，暫有兩間正式營運，包括首間開業的眾安銀行（ZA Bank），以及小米 （01810） 及尚乘合組的天星銀行。

而渣打香港牽頭的MOX及平保 （02318） 旗下平安壹賬通銀行亦已公布試業。

另有3間市傳正摩拳擦掌伺機出擊，如中銀香港 （02388） 及怡和系等財團組成的Livi；以及螞蟻金服旗下螞蟻銀行。此外，股東陣容最星光熠熠的富融銀行，股東包括騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 、工銀亞洲、高瓴資本及新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪