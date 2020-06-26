【網絡保安】系統停機損失大　Veeam：企業需增撥資源保護數據

▲ 企業IT系統突然停運，除了影響運作，更會導致商譽損失。(圖片來源: 法新社)

企業加速將業務數碼化，惟系統意外停機、營運被逼暫停的事件時有發生，影響生意額以至商譽，有調查估計，高優先次序應用若停運一小時，可為企業帶來約6.7萬美元（約52萬港元）的損失。保安專家提醒，在企業走上數碼轉型的同時，亦要提高數據保護意識，增撥資源，讓應用就算意外停運，仍可盡快恢復運作，減輕對業務的損害。

近期有不少網上報名或電商銷售的系統，因流量問題、系統設計不良以至黑客攻擊而需暫時中斷運作，反映線上消費增加的同時，企業亦承受更大的IT系統風險。事實上，雲端數據管理備份解決方案供應商Veeam早前發布一項調查，在受訪的全球逾1500間企業中，95%曾經歷意外停機，平均停機時間為117分鐘。而過去一年內，有1成的伺服器曾發生最少一次的意外停機，可見問題的普遍性。

Veeam亞洲及日本系統工程師總監吳孔煜受訪時表示，隨企業走上數碼轉型，系統停機、備份與資料復原等涉及IT營運的問題，企業管理層需投放更多關注與資源。「高級管理層要提高企業數據保護的意識，特別是當企業運作進一步轉移至雲端，公共雲的環境的IT有更多挑戰。」

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調查指出，企業受訪者認為停機在金錢以外的最大影響，分別是損害顧客信心、破壞品牌形象，與分散用於其他項目的資源。該調查亦指出，主要導致企業系統IT停機的原因，包括網絡架構問題、應用軟件、作業系統與儲存裝置出錯誤，以及網絡保安事故。

表面上，導致系統停機的問題多變，難以防範，但吴孔煜強調，最重要是發現潛在問題，「高級管理層發現問題後，開始撥資源處理，總可以找到適合的解決方案，加快系統復原時間。」他又補充，公共雲的應用愈趨普及，令企業數據增長速度更快，某些情況企業或無法掌控數據所在，企業更需有彈性、敏捷的數據管理方案，能夠簡易地轉移位置，並確保數據既會在公共雲受保護，在數據中心亦有備份可隨時用於系統復原。

記者:周俊霖