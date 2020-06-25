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【Wirecard破產】揭165億元現金失蹤一周　德國支付巨企Wirecard申請破產（第二版）

金融經濟 18:17 2020/06/25

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德國支付巨企Wirecard申請破產。

德國支付巨企Wirecard （德：wdi）被揭19億歐元（約165億港元）現金失蹤一周後，Wirecard 正式向德國當局提出破產程序。至香港時間下午6時，Wirecard 德國上市的股份股價跌幅擴大至66%，股價最新不足4歐元，較上周揭發前股價逾100歐元，大跌95%，市值只餘4.8億歐元（約41億港元）。

安永上周四（18日）發表聲明指，無法確認Wirecard 多個帳戶內的現金縱影，並指有證據顯示Wirecard提供虛假的餘額確認。

事件在過去一周不斷發酵，出任Wirecard 行政總裁一職逾18年的Markus Braun離任，被德國當局拘留受查後保釋。本周初，Wirecard終承認，很大可能帳目中的19億歐元本身並不存在。

彭博就引述消息指，15家銀行曾向Wirecard提供總計20億美元的融資，當中中國銀行 （03988） 正在考慮拒絕延長對Wirecard的貸款，意味中行可能會就8000萬歐元（約6.96億港元）貸款承擔損失。

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編輯：麥德銘

股票 德國 安永

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