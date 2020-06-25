【新股IPO】海普瑞獲明星基金入股　認購前看清4大賣點

近日多家新股趕赴半年結前招股，暫時以海普瑞藥業（09989）最受歡迎，綜合券商首日合共借出約39.5億元孖展，以公開認購集資額4.53億元計，暫超額認購7.7倍。海普瑞將於下周二（30日）截飛，究竟是否值得認購，本文將分析海普瑞IPO之四大賣點。

【賣點1】注射製劑出口NO1

海普瑞是內地領先的製藥公司，在全球擁有製藥、創新生物科技及CDMO領域的業務。2018年，按注射製劑的出口價值及出口量計，集團在中國製藥公司中排名第一，產品主要銷往歐盟市場。

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根據弗若斯特沙利文的資料，按2019年全球銷售額計，集團是中國最大及全球第三大「依諾肝素鈉注射液」生產商及銷售商，佔據6.5%的全球市場份額。集團同時亦是中國依諾肝素注射液市場第二大供應商，佔據10.9%的市場份額。

【賣點2】肝素納注射液需求增長勁

藥物製劑是海普瑞第二大分部，去年收入佔比達27%，當中以依諾肝素納注射液為核心藥物，該藥物主要用於治療靜脈血栓栓塞和肺栓塞。根據弗若斯特沙利文的資料，2019年依諾肝素的全球使用量達到7.8億支，預計到2025年將達到10.7億支；在中國，依諾肝素2019年的使用量為5,200萬支，預計至2025年將增至1.85億支，年複合增長率達23.6%。

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【賣點3】OrbiMed基石增勝算

海普瑞是次獲5家基金公司入股作基石投資者，合共認購1.1億美元（約8.55億港元）新股，當中最注目是獲OrbiMed Funds認購5,000萬美元（3.89億港元）股份，佔發行新股之9.56%，亦是最大的單一基石投資者。

OrbiMed是一家專門投資醫療領域的基金，近期在港上市的醫藥新股基石投資者中，經常見到OrbiMed的身影，包括沛嘉醫療（09996）、康希諾生物（06185）、康方生物（09926），以首日股價表現計，獲利率達到100%，即全部均高出招股價，可謂長勝將軍。

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【賣點4】估值尚算合理

海普瑞A股股價周三（24日）收報23.84元人民幣，折合約26.1港元；H股招股價介乎18.4元至20.6元，即較A股有折讓21%至30%，算是吸引。

根據彭博社資訊顯示，海普瑞A股今年預測盈利為10.55億元人民幣，按手微跌0.4%，至2021年則回復增長25.6%至13.25億元人民幣。2020及2021年預測PE分別為28.1倍及22.45倍，在藥股中算是合理水平。

