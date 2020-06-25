【零售寒冬】Victoria's Secret銅鑼灣旗艦店結業　或賠逾6億租金全面撤出香港

受新冠肺炎疫情影響，美國最大連鎖內衣店Victoria's Secret的英國公司早前剛剛宣告破產，品牌在香港市場也站不住腳，位於鑼灣渣甸街京華中心的4層高Victoria's Secret旗艦店今日已經落閘並貼出暫停營業的告示，有消息指品牌昨晚突然遣散店舖內所有員工，意味著銅鑼灣這個地標即將消失。

Victoria's Secret於2017年，以月租700萬元於京華中心打造4層高的巨型旗艦店，面積逾5萬平方呎，經過一年多裝修後，2018年中正式開業，主要出售內衣及美妝產品。據市場消息，當時Victoria's Secret簽下長達10年的租約，至2027年才屆滿，如今品牌提早7年半離場，有可能需要賠90個月租金才可解約，涉及6.3億元的賠償巨額。

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據了解，Victoria's Secret去年虧損達1.7億元英鎊（約16.6億港元），全球多間分店需暫停營業，而其母公司L Brands今年首季亦虧損2.969億美元（約23億港元），並宣佈關閉品牌於北美的250間分店，可見公司早已出現嚴重虧損。

Victoria's Secret於1977年由Roy Raymond創立，當時的他有感於為太太購買內衣時非常尷尬，於是在三藩市開設了首間店舖，店內張貼了不同內衣的海報，務求營造一個空間給男士們為女友或太太選購內衣。1982年，Roy Raymond以400萬美元將品牌賣給The Limited公司，公司把品牌發揚光大，後成為全美最大的內衣銷售商。

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