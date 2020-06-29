【Good Food,Good Mood@iM網欄】亞洲50最佳漢堡 Honbo Vs Electric Ave

由細到大，一提起漢堡包，必定會想起「梗有一間喺左近」的麥當勞。近年，不少美國人氣漢堡品牌進軍香港，當中包括來自紐約的Shake Shack，以及來自華盛頓的Five Guys。就我個人而言，Five Guys並不是我杯茶，Shake Shack味道反而不錯，加上「邪惡」的奶昔及淋滿芝士的炸薯條，就算明知卡路里爆標，也總教我去而復返。看到這裡，識飲識食的你可能會問：「不是吧，我怎能滿足於連鎖店的快餐漢堡？！」的確，今時今日，漢堡包也可以很講究；有見及此，國際旅遊網站Big 7 Travel就公布了「亞洲50間最佳漢堡店」，其中香港有五間上榜，而今次要介紹的Honbo及Electric Ave亦榜上有名，為港爭光。

Honbo（排名13）

曾經有朋友說：「你可能會在Honbo找到全香港最好吃的漢堡。」我慕名而來，一試，果然名不虛傳！打開餐牌，你會發覺選擇不多，「清一色」主打牛肉漢堡，配菜都是洋蔥、芝士、醃青瓜、煙肉之類的「大路」食材，顧客只需選擇牛肉的厚度及件數。選擇少，並不代表店主偷懶。相反，他們嚴選食材：漢堡扒用上油脂比較豐富的美國牛肩脊及牛肋條，混合「牛味」較重的本地鮮牛肉，堅持每天新鮮製造，即叫即煎，入口質感鬆散但肉味香濃；麵包也是自家製作，罕有地以薯粉及牛奶做成牛油軟包，配合半溶芝士及特製醬汁，一啖一讚嘆。我想，大概就是因為專注，把同一件事情反覆鑽研及改良，才可做出如此一絲不苟的漢堡，的確美味非常。Honbo總店位於灣仔日街，最近在中環BaseHall亦開了分店，方便漢堡迷覓食。

▲ 提議挑戰採用四塊兩安士（共八安士）牛肉做成的招牌Honbo 2.0，好味之餘外型亦非常ig-able

Electric Ave（排名21）

▲ 招牌Double Black Daddy漢堡

Electric Ave（排名21）

剛在Facebook誇下海口，說Honbo可能是全香港最好吃的漢堡之際，食家朋友馬上留言：「試埋上環Electric Ave先講啦！」登門拜訪，老闆Andy正在忙碌地準備開舖。凡事親力親為的他告訴我，以前連麵包也是他們自家焗製的，可惜幾年前Andy心臟病發，經歷幾次手術後覺得有必要減輕工作量，才把麵包外判，但仍堅持自家製作餐牌上90％以上的食品，可見他對漢堡的熱愛與執著。Electric Ave的選擇比較多，除了傳統的牛肉漢堡外，也有咖喱羊肉、白汁雞肉、血橙魚柳、印度咖喱素菜漢堡等創意選擇。一場來到，當然要一試招牌Double Black Daddy漢堡。他們的牛肉在英國湖區（Lake District）經歷21至28天熟成才空運抵港，而Double Black Daddy就用了280克的熟成牛肉，混合英國人引以為傲的香濃血腸（black pudding）來製成漢堡扒，質感相對比較有「咬口」，肉未完全被跺爛，仍可嚐到肉的纖維。溫馨提示，Double Black Daddy份量屬「巨人級」，食量不大的話，選擇Black Daddy已經十分足夠了！

▲ 餐廳的另一名物「牛骨髓炸薯角」採用Andy自創的秘製食譜，經過五小時製作，外脆內軟，而且牛香十足

▲ 「海鹽焦糖煙肉奶昔」香而滑，亦巧妙地運用車厘子來增加果香

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