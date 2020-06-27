【芳香滿溢@iM網欄】窮人玫瑰　天竺葵精油抗憂鬱緩壓力

《夫妻的世界》在海內外大熱，劇集紅了金喜愛（飾演池善雨）、樸海俊（飾演李泰伍）。除了他們二人外，飾演男女主角的13歲兒子俊英（真實年齡14歲）的演員全真㥠亦令人難忘！劇中他因為父母離婚，導致心理扭曲，他愛用用各種自私的話語和行動，去傷透女主角的心，讓不少觀眾看了搖頭嘆息。

全真㥠外貌出眾，深邃的五官加上稚氣未脫的氣息，身高172公分。別看他小小年紀，原來已經出道8年了！不僅演出超過30部戲，還專門飾演男神的童年，在《陽光先生》中亦飾演李炳憲童年。在《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》中飾演李敏鎬的童年。

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全真㥠在《夫婦的世界》的角色不太討喜，他早就知道爸爸有外遇，卻選擇裝作不知道，繼續如常生活。當媽媽發現之後，又對她說：「妳只要原諒爸爸不就好了嗎？」媽媽得知爸爸搞婚外情後，二人陷入充滿暴力與難受語言的情緒對峙之中。

俊英一邊為自己沒有守好秘密而感到內咎，也因為這是成年人之間的事，卻破壞了他原有的完美生活，因此而感到憤怒和被背叛，最後更患有偷竊癮，更痛打同學且毫無悔意。結局是，他看著父母餘情未了，在大街上相擁而泣，氣得轉身而逃，離家出走。

從俊英的心路歷程，大人們必須讓兒子理解離婚是甚麼一回事，如何使孩子們減少對離婚的衝擊及將心理震盪減至最低，讓他健康成長。心理學家認為，離婚一事會使孩子的思想、學習、性格甚至健康，都受到不同程度的影響。嚴重地，甚至會導致犯罪，而俊英亦只有靠偷竊舒緩情緒。

要讓像俊英這樣的孩子，心靈安定下來，可以在室內擴香，天竺葵（Geranium，Pelargonium graveolens）具有很好的抗憂鬱能力，其香氣會令人安心。天竺葵精油氣味香甜濃郁，由於氣味很像玫瑰精油的味道，被稱為「小玫瑰」，又因價錢平宜，被稱為「窮人玫瑰」。

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天竺是印度的古稱，天竺葵雖有天竺之名，卻不產於印度，原產地為南非。它的花色豐富，有紅、橙、紫、白或雙色.等，幾乎包括了所有色彩。韓國人喜歡看花語，而天竺葵的花語是，偶然的相遇，幸福就在你身邊，即有「小確幸」的感覺。

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紅色天竺葵的花語則有安慰的意思。粉紅色天竺葵則表示很高興能陪在你身邊。顧名思義，天竺葵的香氣，會令人放鬆心情且感到安慰，平衡荷爾蒙、緩解壓力、減輕抑鬱，故是非常著名的抗抑鬱精油。

作者_慧雅簡介： 嗅覺與記憶間存在著密切聯繫，嗅覺喪失是阿茲海默症的病徵。吸聞香氣可令嗅覺更靈敏，精油同時傳遞愛與感謝訊息，亦傳達心意，身心愉悅。

慧雅，香薰治療師，曾在《爽報》、《頭條日報》撰寫香薰專欄，亦出版《油之美麗密碼》一書，謹以「香氣」會友。

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