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【美國疫情】若爆第二波疫情 分析料不會再全面封鎖

環球經濟金融 17:02 2020/06/25

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美國疫情反彈，單日新增4.5萬宗確診新冠肺炎，創紀錄新高。不過，瑞信及瑞銀均有分析師認為，即使美國第二波疫情發生，美國「不太可能」（very unlikely）再度實施全面封鎖。

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瑞信亞太區資訊辦公室高級投資策略師坦提亞（Suresh Tantia）指出，美股之所以在3月份出現拋售潮，並非因為憂慮疫情，而全球經濟活動封鎖才是主因。

坦提亞認為，經濟活動封鎖才是市場所擔憂的事，只要不如3月時再度實施全面封鎖，投資者就會改為聚焦未來數季的經濟復甦情況。

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瑞銀亞太區股票及債券主管伊塞爾（Hartmut Issel）亦同意，美國今次不太會再度實施全面封鎖。他指出，全面封鎖會耗費美國每月的國內生產總值（GDP）最多3%，美國不太可能再承受另外兩三個月的全面封鎖。

國際貨幣基金組織（IMF）周三預計，今年全球GDP萎縮4.9%，比4月估計的萎縮3%差。IMF指，下調預測是基於保持社交距離的措施很可能延續至今年下半年，影響生產力及供應鏈。

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責任編輯：楊心悅

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