新盤買家縮沙撻大訂　樓市又響警號？

雖然各區屋苑屢錄高價成交，惟香港經濟持續轉差，再新盤買家撻定。據成交紀錄冊顯示，新地（00016）旗下日出康城晉海II，剛連錄3宗撻大訂，料遭發展商殺訂逾380萬元。

三伙撻訂單位，全部採用建築期付款，分別是：5B座56樓F室，實用面積343平方呎，於2017年12月，以630.95萬售出；5B座57樓B室，實用面積628平方呎，於2018年1月，以1,081.45萬元售出；3B座39樓D室，實用面積477平方呎，於2018年5月，以845.15萬元售出。

有按揭專家說，過去一年，香港經濟持續轉差，對零售、酒店、航空業影響至深，不少從業員逼迫放無薪假，甚至遭裁減，故預計上述單位業主，或從事相關行業，並因財政問題，無奈撻訂，料與近期的港區國安法無關。

事實上，每當新盤開售，總有零星撻訂，對有意置業者來說，不必過分解讀，假如發展商減價重推撻訂單位，則值得留意，這或反映發展商看淡後市。若過去大半年樓市，雖然樓價下跌，且久不久就見新盤撻訂，惟發展商未有因此嚇怕，普遍加價撻訂單位。

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