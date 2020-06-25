  • 31°C
香港時間 : 2020625日 (四) 18:33
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新盤買家縮沙撻大訂　樓市又響警號？

股樓投資 17:17 2020/06/25

分享：

雖然各區屋苑屢錄高價成交，惟香港經濟持續轉差，再新盤買家撻定。據成交紀錄冊顯示，新地（00016）旗下日出康城晉海II，剛連錄3宗撻大訂，料遭發展商殺訂逾380萬元。 

三伙撻訂單位，全部採用建築期付款，分別是：5B座56樓F室，實用面積343平方呎，於2017年12月，以630.95萬售出；5B座57樓B室，實用面積628平方呎，於2018年1月，以1,081.45萬元售出；3B座39樓D室，實用面積477平方呎，於2018年5月，以845.15萬元售出。 

有按揭專家說，過去一年，香港經濟持續轉差，對零售、酒店、航空業影響至深，不少從業員逼迫放無薪假，甚至遭裁減，故預計上述單位業主，或從事相關行業，並因財政問題，無奈撻訂，料與近期的港區國安法無關。

事實上，每當新盤開售，總有零星撻訂，對有意置業者來說，不必過分解讀，假如發展商減價重推撻訂單位，則值得留意，這或反映發展商看淡後市。若過去大半年樓市，雖然樓價下跌，且久不久就見新盤撻訂，惟發展商未有因此嚇怕，普遍加價撻訂單位。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

嘉湖山莊低市價賣　新盤極速撻訂
2020/06/05
嘉湖山莊低市價賣　新盤極速撻訂
撻訂比率近三成　內房中冶首個香港項目滑鐵盧？
2020/06/08
撻訂比率近三成　內房中冶首個香港項目滑鐵盧？
買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
2020/06/11
買家腳軟轉軚　入市兩周撻訂　慘輸47萬
樓價升定跌　5個怪象你要知
2020/06/15
樓價升定跌　5個怪象你要知
撻訂重售再撻訂　單位人見人憎？
2020/06/17
撻訂重售再撻訂　單位人見人憎？
撻訂 晉海II

上一篇文章

【零售寒冬】Victoria's Secret銅鑼灣旗艦店結業　或賠逾6億租金全面撤出香港

下一篇文章

【新股IPO】海普瑞獲明星基金入股　認購前看清4大賣點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備