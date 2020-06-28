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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】常喝伊朗玫瑰花茶 容顏停留20歲！

名人薈萃 07:00 2020/06/28

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這個專欄《Flora Rabbit 愛生活》，除同大家分享花藝，筆者想每月都有生活分享，今次想分享下玫瑰花茶養生，主角係是伊朗玫瑰。

伊朗風景配圖

伊朗的國花是玫瑰，是波斯玫瑰，即大馬士革玫瑰，又稱穆罕默德玫瑰，即最早發源於波斯。伊朗玫瑰具有頑強的生命力，摘下來也可以盛放很久。傳說穆斯林的先知穆罕穆德，將他的一滴汗滴落伊朗玫瑰上，玫瑰有着獨特香氣，而這香氣的玫瑰，正是伊朗國花波斯玫瑰。

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伊朗風景配圖

伊朗人對玫瑰的鐘愛發自內心，無論是在首都德黑蘭的街頭公園裏，還是在伊斯法罕、設拉子的百姓家中，在一些美麗的貴族花園、波斯庭院內也都種着玫瑰，幾乎隨處可以看到盛開的波斯玫瑰。

相關文章:【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】嘗試至少會有1%成功 自學DIY繡球花樹

伊朗玫瑰花於香港較少見，筆者在網店Regency Spices購買來試，伊朗玫瑰花，顏色比中國雲南玫瑰花淡一點，淡紫淡紅，呈淡紫紅色。喝玫瑰花茶後，玫瑰花甜味很濃留在舌尖上，久久不散。

伊朗的國花是玫瑰，是波斯玫瑰，即大馬士玫瑰。

從中醫角度，夏天飲玫瑰花茶功效很好，玫瑰花茶能夠溫養人的心肝血脈，舒發體內鬱氣，起到鎮靜、抗抑鬱的功效、行氣活血。此外玫瑰花還含有豐富的維他命，具有活血調經、疏肝理氣、平衡內分泌等功效，經常喝玫瑰花茶具有滋養氣血的功效。

相關文章：【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】DIY花藝的快樂 男生收花亦會感動落淚

女性平時經常飲用，能起到滋潤身體，溫養心脈的好處，可保護肝胃，養顏美容，延緩皮膚衰老，可以使肌膚細膩、水嫩、紅潤。女性常喝玫瑰花茶，容顏可停留在20歲。

既然玫瑰花茶有這麼多好處，容顏可停留在20歲。今日同大家分享三種簡易玫瑰花花茶的做法。

玫瑰蜜糖茶

  • 1. 玫瑰蜜糖茶

做法：玫瑰花8朵，蜜糖3匙，將玫瑰花和蜜糖一起用熱水沖泡5分鐘即可。

紅棗枸杞玫瑰花茶

  • 2.紅棗枸杞玫瑰花茶

做法：將紅棗3顆，玫瑰花6朵，枸杞6粒洗凈，放入杯中，加入沸水，浸泡5分鐘即可飲用。

玫瑰花枸杞牛奶

  • 3.玫瑰花枸杞牛奶

做法：玫瑰花6朵、枸杞9粒、葡萄乾9粒，開水泡5分鐘後，沖入牛奶100毫升左右，再加蜂蜜適量。

玫瑰花茶的禁忌：

  • 1.玫瑰花茶不應和茶葉一同泡飲，且在沖泡的時候，不要用太熱的水，否則會降低玫瑰花茶的養生效果。
  • 2.女性經量過多者經期慎用
  • 3.內寒或有腹瀉不應飲用
  • 4.孕婦大量飲用玫瑰花茶，會增加流產的機會

今日介紹完伊朗玫瑰花茶，下周再介紹用紅玫瑰做的保鮮花瓶，下周見！

作者_Flora Rabbit簡介：

80後，愛花藝。自2019 年11月學習DIY花藝，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計共30個保鮮花瓶。喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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撰文 : Flora Rabbit、編輯：邊婕

欄名 : Flora Rabbit 愛生活

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