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國際特赦組織報告：歐洲抗疫也含種族歧視

環球社會熱點 17:01 2020/06/25

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國際特赦組織（Amnesty International）的報告研究歐洲12個國家的防疫措施，包括英國、法國、德國、斯洛伐克、希臘等，發現有關措施加劇種族邊緣化、污名化。

美國反種族歧視示威浪潮席捲全球，種族主義議題引起各地關注。有國際機構研究報告發現，歐洲各國在對抗全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情時，實施的防疫措施也有種族歧視的情況。

國際特赦組織（Amnesty International）的報告研究歐洲12個國家的防疫措施，包括英國、法國、德國、斯洛伐克、希臘等，發現有關措施加劇種族邊緣化、污名化。

【美國疫情】研究：示威沒有令確診數字急增

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報告中提及，法國在黑人、亞裔等弱勢群體聚居的城市，一般會實施較長的宵禁措施，而警察巡邏次數比平日翻倍，發出的罰款告票亦是平日的三倍；報告亦指出，有15段短片證實，從3月18日至4月26日期間，分別在法國15個城市，有警察曾不合法使用武力或帶有種族歧視地侮辱他人，其中6段短片顯示與封城限令相關。

報告特別提及羅姆人（又稱吉卜賽人）的處境尤為嚴峻，有10名羅姆人，在保加利亞和斯洛伐克接受軍方隔離。在保加利亞的城市布爾加斯，當局更針對羅姆人社群，用無人機量度體溫以及監察動向；在城市揚博爾，羅姆人不可離開住所，即使在國家解除緊急狀態時，仍需接受嚴格隔離。

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德籍非裔歐洲議會議員赫茨貝格爾（Pierrette Herzberger-Fofana）認為，報告反映黑人、羅姆人、北非裔等種族群體更有可能成為攻擊目標，並成為警察暴力的受害者，各國應把握這次示威浪潮的契機，正視並改革根深蒂固的問題。

記者：葉芷樺

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