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【網民熱話】尖沙咀「女神套房」　相連廚房廁所零間隔　月租$6500你租唔租？

環球政經 17:29 2020/06/25

分享：

香港人愈住愈細，不少業主都會將單位「劏」開成套房出租。近日裝上流傳多間位於尖沙咀的「女神套房」，採用開放式零間隔相連廚房、廁所，掛天花板式雪櫃，月租盛惠6,500元。

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有網民在Facebook群組「爆笑貼圖區」發文，帖文中的截圖稱，

業主免佣，尖沙咀套房寶勒巷齊傢俬，未裝修完，$6500。

從帖文中的圖片所見，廚房和廁所相連，當中並無任何間隔。雪櫃及鏡櫃都掛在天花板，另設迷你鋅盆。

網上圖片。

網上圖片。

網上圖片。

發帖人表示：

傳說女神不如廁，Open Toilet 無問題；叫得做女神梗係有42吋長腿, 雪櫃掛上天花板一樣拎到嘢；迷你鋅盆洗杯就啱啱好，女神一般唔會煮飯，有埋洗衣機就最貼心，女神啲內衣褲就唔洗拎出街洗 ... 業主諗得好周到！

帖文一出引起網民熱議，有網民回應指：

  • 不如廁都要沖涼呱？難道女神陣仙氣係咁練成？
  • 香港人過緊啲乜嘢生活
  • 要幾無人性先可以諗出咁嘅設計？
  • 原來開放式係呢種，又長知識
  • 有限嘅空間換嚟冇限想像

不過亦有網民表示，只是浴屏未裝好，尖沙咀美麗都大廈及重慶大廈也有同類設計，只是一般人比較少見而已。

 

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撰文 : 鄺庭芳

物業出租 劏房 設計 香港 Facebook 重慶大廈 Facebook群組

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