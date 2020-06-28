【山地悠遊人生@iM網欄】1350呎海景套房　瑰麗酒店無敵海景體驗「城中遊 」

從2月份開始，「城中遊 Staycation」一詞常常出現，意思是指在自己住的地方，不出國度過的假期 。我個人覺得「港旅遊，港度假」比較適合香港。

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現時狀況不宜外遊，留港消費是唯一選擇。很多外國朋友讚香港服務人員態度好，但平時除了去酒店用膳，真的很少在香港住酒店。現時旅客驟減，很多酒店減價吸引本地客。有些甚至半賣半送，入住送餐飲。這是最佳時機，好好體驗香港旅遊之都， 盡情享受五星級酒店的禮遇。

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從3月開始，我住過好幾家五星級酒店。很多人擔心安全，我的親身經驗是，非常安全，絕大部分酒店都拒絕14天內入境的人士入住，酒店加強衛生清潔，而且入住率不太高。

朋友在復活節假期入住香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong) ，這間位於尖東的全新酒店，2019年才開業。朋友兩夫妻要求超高，他們都說頂呱呱！所以我立即預定，入住四日三夜，重點是包括「行政廊瑞閣 Manor Club」，包早餐，可於貴賓廊免費享用香檳下午茶及黃昏雞尾酒！

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到達酒店一刻起， 由管家帶領下走進坐擁壯麗維港景緻的套房。房間裡分別有茶室、客廳、衣帽間、客廁、另一個擁有日式ToTo自動座廁的衛生間、令人驚嘆的大理石浴室。此外，明亮的浴室中央有個龐大的浴缸、 華麗的淋浴室有兩個淋浴頭, 可兩個人同時沖涼。

酒店的裝飾和設施非常豪華和時尚， 床非常舒適，舖有柔軟的亞麻布，一流的浴室用品和設備齊全的迷你酒吧。

房間裡的無酒精飲料任飲，選擇非常棒，即使椰子水也有3種口味！ 最誇張是提供5種不同礦泉水！ 每天新鮮水果，每晚送上精緻朱古力。

我每天顧着在貴賓廊享受香檳下午茶及傍晚雞尾酒 。房間面向維多利亞港西面，毫無疑問有日落全景，我最喜歡手拿一杯酒，透過窗戶看景色， 維港景色每分每秒都千變萬化。

從第一次入住後，我就成為瑰麗酒店的免費代言人了， 不停推薦給身邊的朋友。瑰麗酒店是一家可以帶寵物入住的酒店，我朋友帶着她的貴婦狗興奮地一起度假。當時我頭一次入住時因為疫情，游泳池和Spa都不開，然後聽朋友說泳池開放後， 我又再次入住。

第二次住城景房，能看到獅子山山巒和部分海景，也很棒。 當到達酒店時，員工為我外甥送上一瓶米奇老鼠形狀的礦泉水，酒店的準備工作超出想像的體貼， 嬰兒沐浴露，洗髮水， 兒童牙刷！ 還有蠟筆和畫冊讓孩子消磨時間。 甚至還有長頸鹿形狀的蛋糕在房間裡歡迎我們。

6樓的無邊泳池給我留下了深刻的印象。雖然泳池小了一點，但有無敵海景和服務搭救，每次坐下都送上一枝小小的太陽油，其它酒店的沙灘椅都是粗糙，光禿禿的，瑰麗酒店在沙灘椅上套上厚厚的毛巾套， 每次客人一離開，服務員馬上更換毛巾套，服務員數目多，覆蓋所有視線範圍。所有員工都很友善，有禮貌，聰明而且樂於助人，非常感謝服務人員的熱情接待！

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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