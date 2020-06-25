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【港區國安法】西貢區爆外籍業主逃亡潮　由劈價升級至蝕讓也要走貨為上

股樓投資 16:35 2020/06/25

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西貢北港村屋與屋之間密度不高，環境寧靜。

但自上月全國人大審議「港區國安法」決定草案後，美國也揚言或取消香港特殊地位，過去一個月市場錄得多宗外籍業主劈價沽貨的成交個案，其中西貢區更成重災區。

有「香港後花園」的西貢，環境優美，處處洋溢着悠閒氣息，但距離九龍區彩虹的車程只是20餘分鐘，不少愛好自然環境的外籍人士愛聚居於此，不過6月份該區連錄多宗外籍業主大幅減價離場個案。世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，西貢區過去半個月連錄3間村屋蝕成交。

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新近錄得的成交為西貢北港村單號屋全幢村屋，物業建築面積2,100平方呎，為4房2廳間隔，望山景，連天台約700呎。原業主為外籍人士，物業原開價2,100萬元，最後累減145萬元，減幅約7%，終獲買家以1,955萬元承接，建築面積呎價9,310元。
 
據了解，原業主於2015年1月購入上址，當時作價1,900萬元，持貨逾5年至今轉售，單位升值3%，賬面獲利55萬元，但扣除開支料屬蝕讓沽貨。

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日前同區相思灣碧雲苑雙號屋也錄蝕讓成交，物業建築面積2,100平方呎，4房2廳間隔，望山景及部分海景，連天台約700呎。外籍原業主原開價2,250萬元，累減370萬，減幅達16.4%，終獲同區外籍買家以1,880萬元承接，建築面積呎價8,952元。據了解，原業主於2014年1月購入上址，當時作價1,960萬元，持貨逾6年至今轉售，賬面貶值80萬元，貶值4%。

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此外，西貢北港村單號屋全幢早前亦錄得外籍業主蝕讓離場個案，物業建築面積2,100方呎，4房2廳間隔，望山景，連天台約700呎，以1,750萬元沽出，建築面積呎價8,333元。原業主為外籍人士，於2015年1月購入上址，當時作價1,915萬元，持貨逾5年至今轉售，賬面貶值165萬元或約9%。
 

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撰文 : 陳詠妍

國安法 西貢 村屋

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