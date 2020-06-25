【網絡安全】黃之鋒指電郵被意圖入侵　Gmail：入侵者或受到某些政府支援

▲ 香港眾志秘書長黃之鋒今午於社交平台Facebook發布帖文，指受到某些政府支援的入侵者可能正試圖竊取Google帳戶密碼。

香港眾志秘書長黃之鋒今午於社交平台Facebook發布帖文，指「國安法立法將至。受到某些政府支援的入侵者可能正試圖竊取您的密碼」，並貼上接獲入侵警告的截圖。

該截圖內容指，據Google了解，受到某些政府支援的入侵者可能正試圖竊取其帳戶密碼。而「只有0.1%的Gmail使用者會遇到這種情況」，不過Google就無法透露情報來源，以免入侵者截獲相關資訊並改變做法。所以建議加入Google進階保護計劃。

另據Google官方說明指：「有時候，收到這類快訊可能只是虛驚一場」。但Google是基於偵測到可疑活動如使用者收到的電子郵件內含有害附件、惡意軟體下載連結，或是專為取得密碼所設計的偽造網站連結，才會確信有受到政府資助的入侵者發動攻擊，試圖竊取密碼或其他個人資訊。

＞＞＞【網絡安全】Google推出密碼檢查工具 減低黑客入侵機會

＞＞＞【網絡熱話】FaceApp試用3天後扣款 刪App後或仍需付款

事實上，黃之鋒及立法會議員陳志全亦在去年7月中表示，登入Gmail時接獲有關入侵警告。然而政府資訊科技總監辦公室事後僅回覆，沒有這方面資訊。

此外，為保帳戶安全，Google亦建議重設密碼，以及新增「雙重驗證」(2FA)。若須設定雙重驗證，可在 Google 管理控制台開啟有關功能。

＞＞＞【電子支付】疫情催谷電子支付大趨勢 PayPal：須注意網絡安全風險

責任編輯：張寶燕