【裝修攻略@iM網欄】 Week 4:裝修中伏怎麼辦？

Week 4: 裝修中伏怎麼辦？

裝修涉及廠房、工人、海關（傢俬送貨）、建材商、判頭、大廈等多個協作單位，每個環節都帶有風險，任何一員有意訛詐或犯下過失，都會影響工作順利進行。有些戶主將大筆積蓄交給一個無商號登記、且可能隨時失聯的人，以換取較低的裝修價格，是不折不扣的僥倖心態。

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筆者經常收到裝修爛尾的求助，部分已與裝修判頭完全失聯，網上網下，公司都沒有營業窗口。部分未有失聯，負責人卻熟悉法律規則，戶主即使願意付出大量金錢時間，都無法追究失誤，反而被包括供應商和工人在內的債主滋擾，要求代為清還判頭負債等等。

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有人期望遇到這些爭議時，會法律保障。事實上，民事訴訟所費不菲、且勝訴也無法追款情況比比皆是；刑事門檻則極高，筆者見證即使傢俬公司收了十萬訂單、一件都沒送的情況下竟仍可逍遙法外，即使海關介入，最終律政司表示「入罪機會低」竟不作提告；至於小額錢債，不但要放棄追討超過$75,000以上金額的權利，過程中亦要支付如公正行等訟費……

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因此，說句老套的話：預防勝於治療。戶主在選擇裝修公司時，必須衡量公司的商譽，以及考慮一旦遇到意外時、裝修公司承擔責任的動力和能力。千萬不要心存僥倖。裝修前除了要做足功課，也要參觀完工單位，不可單單倚賴朋友、親友、街坊的介紹，或者網上廣告而選擇公司。

如果未有信心選擇合適公司，亦可以找網上裝修平台代勞，但需要明確了解平台對相關公司的往績紀錄、平台將扮演的角色；但記得，仍然要堅持參觀實際完工單位啊！

作者_裝修學院校長Simon Tang簡介： 「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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