【消費優惠】九巴過海路線大抽獎　每周送1000張月票（附抽獎登記連結）

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【泰國解封】7月1日起重開邊境 5類指定外國人士可入境
每日返工也耗盡精力，不少打工仔女也會搭巴士過海返工，爭取時間眠一眠。九巴宣布推出「九巴過海路線大抽獎」，乘客凡年滿18歲，在6月29日至7月26日的推廣期間，使用八達通每周搭3程九巴獨營過海線，或由九巴營運之聯營過海路線（包括紅隧、東隧及西隧過海路綫），即有一次幸運抽獎機會，每星期最多有3次抽獎機會。九巴每周抽獎送出1,000張價值1,030元的「九巴月票」連八達通卡，月票容許乘客每日任搭10程九巴。
參加方法：
1.年滿18歲乘客須每星期透過九巴手機應用程式「App1933」登記八達通號碼（登記連結請按此）
2.於該星期內使用有關八達通乘搭九巴營運之過海路線（例如乘客在7月1日登記，所有於第一期（即6月29日至7月5日）適用的旅程次數會自動計算在內）
3.乘客每乘搭一程可獲1分優惠積分，每星期累積滿3分，可獲一次抽獎機會，滿6分（即搭滿6程）可獲兩次抽獎機會，滿9分（即搭滿9程）可獲三次抽獎機會。每張八達通於每星期最多可獲三次抽獎機會
|登記
|公布得獎名單
|第一期
|6月29日至7月5日
|
7月14日開始 (App1933)
7月22日 (報章)
|第二期
|7月6日至7月12日
|
7月21日開始 (App1933)
7月29日 (報章)
|第三期
|7月13日至7月19日
|
7月28日開始 (App1933)
8月5日 (報章)
|第四期
|7月20日至7月26日
|
8月4日開始 (App1933)
8月12日 (報章)
九巴將以電腦系統隨機抽出得獎的八達通號碼，每位得獎者將獲得九巴月票八達通卡連九巴月票乙張，每周名額1,000名。每星期抽獎結果會於九巴手機應用程式App1933內公布，並刊載於星島日報及英文虎報。得獎者可於7月14日開始，於辦公時間內致電3406 7456查詢領獎安排，並於8月31日或之前領獎。
適用的過海路線：（聯營過海路線需為九巴營運班次）
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