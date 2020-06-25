【消費優惠】九巴過海路線大抽獎　每周送1000張月票（附抽獎登記連結）

每日返工也耗盡精力，不少打工仔女也會搭巴士過海返工，爭取時間眠一眠。九巴宣布推出「九巴過海路線大抽獎」，乘客凡年滿18歲，在6月29日至7月26日的推廣期間，使用八達通每周搭3程九巴獨營過海線，或由九巴營運之聯營過海路線（包括紅隧、東隧及西隧過海路綫），即有一次幸運抽獎機會，每星期最多有3次抽獎機會。九巴每周抽獎送出1,000張價值1,030元的「九巴月票」連八達通卡，月票容許乘客每日任搭10程九巴。

參加方法：

1.年滿18歲乘客須每星期透過九巴手機應用程式「App1933」登記八達通號碼（登記連結請按此）

2.於該星期內使用有關八達通乘搭九巴營運之過海路線（例如乘客在7月1日登記，所有於第一期（即6月29日至7月5日）適用的旅程次數會自動計算在內）

3.乘客每乘搭一程可獲1分優惠積分，每星期累積滿3分，可獲一次抽獎機會，滿6分（即搭滿6程）可獲兩次抽獎機會，滿9分（即搭滿9程）可獲三次抽獎機會。每張八達通於每星期最多可獲三次抽獎機會

登記 公布得獎名單 第一期 6月29日至7月5日 7月14日開始 (App1933) 7月22日 (報章) 第二期 7月6日至7月12日 7月21日開始 (App1933) 7月29日 (報章) 第三期 7月13日至7月19日 7月28日開始 (App1933) 8月5日 (報章) 第四期 7月20日至7月26日 8月4日開始 (App1933) 8月12日 (報章)

九巴將以電腦系統隨機抽出得獎的八達通號碼，每位得獎者將獲得九巴月票八達通卡連九巴月票乙張，每周名額1,000名。每星期抽獎結果會於九巴手機應用程式App1933內公布，並刊載於星島日報及英文虎報。得獎者可於7月14日開始，於辦公時間內致電3406 7456查詢領獎安排，並於8月31日或之前領獎。

適用的過海路線：（聯營過海路線需為九巴營運班次）

101 觀塘(裕民坊) - 堅尼地城

101X 觀塘(裕民坊) - 堅尼地城

102 美孚 - 筲箕灣

102P 美孚 - 筲箕灣

103 竹園邨 - 蒲飛路

103P 蒲飛路 > 旺角

104 堅尼地城 - 深水埗(白田邨)

105R 香港會展新翼 > 美孚

106 黃大仙 - 小西灣(藍灣半島)

106P 黃大仙 - 小西灣(藍灣半島)

107 九龍灣 - 華貴

107P 海逸豪園 - 數碼港

108 啟業 - 寶馬山

109 何文田 - 中環(港澳碼頭)

110 筲箕灣 > 尖沙咀(循環線)

111 坪石/彩虹站 - 中環(港澳碼頭)

111P 彩福 > 中環(港澳碼頭)

111R 灣仔(會展新翼) > 觀塘(裕民坊)

112 北角(百福道) - 長沙灣(蘇屋邨)

113 彩虹 - 堅尼地城(卑路乍灣)

115 九龍城碼頭 - 中環(港澳碼頭)

115P 海逸豪園 > 中環(港澳碼頭)

116 慈雲山(中) – 鲗魚涌(祐民街)

117 深水埗(欽州街) - 跑馬地(下)

117R 銅鑼灣(棉花路) > 旺角(弼街)

118 長沙灣(深旺道) - 小西灣(藍灣半島)

118P 長沙灣(深旺道) - 小西灣(藍灣半島)

168R 灣仔(會展) > 元朗(西)

170 沙田站 - 華富(中)

171 荔枝角 - 海怡半島

171A 利東邨 > 荔枝角

171P 海怡半島 > 荔枝角

178R 灣仔碼頭 > 新田運輸交匯處

182 愉翠苑 - 中環(港澳碼頭)

182X 中環(港澳碼頭) > 愉翠苑

301 海底隧道 > 上環

302 慈雲山(北) > 上環

302A 慈雲山(北) > 北角(健康村)

307 大埔中心 - 中環(渡輪碼頭)

307A 大埔頭 > 上環

307P 大埔(汀太路) - 銅鑼灣(天后)

373 上水 - 中環(香港站)

601 寶達 - 金鐘站(東)

601P 寶達 - 上環

603 平田 - 中環(渡輪碼頭)

603A 平田 > 中環街市

603P 中環(渡輪碼頭) > 平田

603S 平田 > 中環(機利文街)

606 彩雲(豐盛街) - 小西灣(藍灣半島)

606A 彩雲(豐盛街) - 筲箕灣(耀東邨)

606X 九龍灣 - 小西灣(藍灣半島)

613 安泰(西)(和泰樓) - 筲箕灣

619 順利 - 中環(港澳碼頭)

619P 順利 > 中環(港澳碼頭)

619X 順利 - 中環(港澳碼頭)

621 麗港城 - 中環(香港站)

641 啟德(啟晴邨) - 中環(港澳碼頭)

671 鑽石山站 - 鴨脷洲(利樂街)

673 上水 - 中環(香港站)

673P 上水 > 中環(林士街)

678 上水 - 銅鑼灣(東院道)

680 利安 - 金鐘站(東)

680B 富安花園 > 金鐘站(東)

680P 烏溪沙站 > 金鐘站(東)

681 中環(香港站) - 馬鞍山市中心

681P 耀安邨 - 上環

690 康盛花園 - 中環(交易廣場)

690P 康盛花園 > 中環(交易廣場)

904 荔枝角 - 堅尼地城(卑路乍灣)

905 荔枝角 - 灣仔北

905A 灣仔北 > 荔枝角

905P 荔枝角 > 灣仔(港灣道)

907B 大埔廣福球場 > 灣仔(會展)

907C 大埔頭 - 灣仔(會展)

914 海麗邨 - 銅鑼灣(天后)

914P 海麗 > 銅鑼灣(天后)

914X 海麗 > 銅鑼灣(天后)

934 荃灣(灣景花園) - 灣仔(菲林明道)

934A 荃灣(荃威花園) - 灣仔(菲林明道)

935 石籬(大隴街) - 灣仔(菲林明道)

936 荃灣(石圍角) - 銅鑼灣(棉花路)

936A 荃灣(石圍角) - 銅鑼灣(棉花路)

948 青衣(長安邨) - 銅鑼灣(天后)

948A 青衣(長安 ) > 銅鑼灣(天后)

948B 翠怡花園 > 銅鑼灣(天后)

948P 青衣(長安 ) > 銅鑼灣(天后)

948X 青衣(長宏 ) > 銅鑼灣(天后)

960 屯門(建生邨) - 灣仔北

960A 中環 > 洪水橋(洪福邨)

960B 鲗魚涌 > 洪水橋(洪福邨)

960C 屯門(富泰邨) > 灣仔北

960P 洪水橋(洪元路) > 灣仔北

960S 屯門(富泰邨) > 灣仔北

960X 洪水橋(洪元路) > 鲗魚涌(英皇道)

961 屯門(山景邨) - 灣仔(會展)

961P 屯門(良景邨) > 灣仔(會展)

968 元朗(西) - 銅鑼灣(天后)

968A 元朗(西) > 銅鑼灣(天后)

968X 元朗(德業街) - 鲗魚涌(英皇道)

978 粉嶺(華明) - 灣仔北

978A 粉嶺(聯和墟) - 灣仔北

978B 粉嶺置福圍 > 灣仔北

980A 碩門邨 > 灣仔(菲林明道)

980X 烏溪沙站 - 灣仔(菲林明道)

981P 耀安 - 灣仔(菲林明道)

982X 愉翠苑 - 灣仔(菲林明道)

985 美田(美致樓) - 灣仔

985A 美田(美致樓) > 灣仔

985B 田心村 > 灣仔

N118 長沙灣(深旺道) - 小西灣(藍灣半島)

N121 牛頭角 - 中環(港澳碼頭)

N122 美孚 - 筲箕灣

N170 沙田市中心 - 華富(中)

N171 荔枝角 - 鴨脷洲邨

N182 沙田(廣源) - 中環(港澳碼頭)

N307 大埔中心 - 上環

N368 元朗(西) - 中環(港澳碼頭)

N373 粉嶺(聯和墟) - 中環(港澳碼頭)

N619 順利 - 中環(港澳碼頭)

N680 錦英苑 - 中環(港澳碼頭)

N691 調景嶺 - 中環(港澳碼頭)



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