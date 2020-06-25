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【利財筆記】林本利：上半年總結　力保不失

名人薈萃 16:55 2020/06/25

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今個月的6月份每月班，筆者預備和學生回顧上半年投資策略，看看是否能夠跑贏大市。第一堂在6月9日晚上，適逢恒指升上25200點，把熊證重貨區一舉殲滅，上課時老師和學生都很雀躍。

事實上，過去兩個多月，筆者和學生都以25100點為短期目標，一直堅守24000點以上不追貨，跌至23000點水平便吸納，持貨八至九成，待升至接近25000點便減持一兩成，來回走了好幾轉，幫助提升三幾個百分點的回報率。

今年5月下旬，中央政府要為香港制訂「港區國安法」，港股沽空比率超過20%，不少人以為股市會大跌，結果卻大升，恒指由低位22519點直升至25303點，把淡友殺個措手不及。其實在今年6月初，各項指標均顯示港股會轉好，只欠人民幣仍未顯著回升。筆者在5月每月班提供的十項經濟衰退及復甦指標，用來判斷恒指走向，確實對預測後市有一定幫助。

今年1月，中美兩國準備簽署首階段貿易協議，市場氣氛轉好，恒指升上29000點。筆者向來反對高追，建議未有貨學生在27000點水平才入第一注，24000點水平入第二注，之後若跌穿24000點，才逐步增持至入滿倉，結果成功協助學生在24000至25000點水平建倉，今年至少跑贏大市10%（恒指去年底收報28189點）。

總結上半年的投資策略，絕大部分均正確無誤。筆者過去半年除了在每月上課時分析大市外，亦透過Facebook提供資訊，方便學生了解最新市況和作出部署。暫時唯一錯誤，就是以為新冠肺炎若類似2003年沙士疫症，會令恒指下跌約一成，由28000點跌至25000點左右。料不到今年3月，疫症蔓延全球，恒指跌至21139點。倘若學生嚴守紀律，不恐慌，在恒指跌穿24000點時仍入貨，由持貨七成一直增持至九成或滿倉，便可以在24000點左右建倉。

筆者的投資策略一直以跑贏大市為目標，今年不論是24隻推介股票，抑或自己的持倉都大幅跑贏恒指，較恒指輸少6%至9%。由於今年上半年樓市微升1%至2%，若資產配置是七成樓，一成股票，即使股票輸了幾個百分點，若考慮到樓價上升，以及收了半年租金、股息及利息，整體而言理應可以力保不失。

撰文 : 林本利

欄名 : 利財筆記

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