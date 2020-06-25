▲ 【美國示威】「美國」此名也是歧視？示威者提多項訴求

美國反種族歧視示威活動持續，有部份示威者提出，「美國」的名字有歧視成份，此名是起源自航海家韋斯普奇（Amerigo Vespucci），而他曾販賣奴隸。示威者亦提出多項訴求，包括炸毀「總統山」的4大總統雕像、在白宮外成立「黑宮自治區」等。

美國反種族歧視浪潮在網上亦愈演愈烈，就連耶魯大學也成為焦點。示威者要求廢除由曾販賣奴隸人士所創立的耶魯大學、哈佛大學等，更指由這些學校畢業的人都應該被「清算」。

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有部份示威者提出，「美國」（United States of America）甚至「美洲」（Americas）的名字亦有歧視成份。此兩名字都是起源自意大利殖民者、航海家韋斯普奇（Amerigo Vespucci），他被指曾販賣奴隸。韋斯普奇

有美國媒體憂慮，美國國父華盛頓（George Washington）身為大奴隸主，以其名字所命名的的「華盛頓州」及首都「華盛頓特區」都會面臨衝擊。

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另外，部分示威者又揚言炸毀「總統山」拉什莫爾山（Mount Rushmore）的4大總統雕像。4大總統雕像，分別是華盛頓、傑佛遜（Thomas Jefferson）、羅斯福（Franklin D. Roosevelt）及林肯（Abraham Lincoln），在1927年起興建，花了14年才完成。

示威者此前亦在被喻為「總統教堂」的聖約翰座堂，用噴漆噴上「BHAZ」一詞，意即「黑宮自治區」（Black House Autonomous Zone）。

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責任編輯：楊心悅