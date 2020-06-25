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【iM專訪】恒指回穩　專家又點睇下半年走勢？

股樓投資 15:33 2020/06/25

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恒指經歷年初大跌後，近月逐漸反覆靠穩，惟指數仍然徘徊在橫行區間內，何時才能逃出生天？光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基分析，大市下半年有望持續向好，認為指數會在24000點至28700點範圍上落。

以往各大分析員，都多以預測市盈率（PE），來計算和預測指數上落，但他指出，上述區間並非基於市盈率去測算，反而是以市帳率（PB）去預測。「今年企業盈利變動會相當大，通常計算估值的話，在經濟波動時期或危機（Crisis）發生前後，難預測通市場波動，或者企業盈利的變動屬一次性，而非長期的話，若繼續用PE計算，盈利或出現很大變化，再用以往指標去計算就變得不太公平。」

相信恒指公司往後會將部分新經濟股，和第二上市的中概股納入指數，這類股份由於仍處於增長期，市盈率普遍偏高，有機會拉高整體指數的市盈率，令預測出現落差。」好多傳統行業的公司無點郁過，

相關文章：【港股追蹤】軟銀孫正義宣布「畢業了」　退出阿里巴巴董事會即日生效

「現時波動性仍大，環球尚有不少風險，如疫情會否發生第二波，或者冬天回歸，甚至中美關係等，故此，用PB預測的話，會較公平和易作比較，我會以1倍PB作指標底部，即恒指在24000點水平，預計會在1倍至1.2倍PB上落，1.2倍亦即是28700點左右。」

他續指，新經濟板塊有望推高大市氣氛，加上現時疫情開始受控，歐美市場重開，均令環球經濟稍為好轉，整體股票市場第三季有望享受反彈，但第四季有美國大選等事情，或增添不明朗因素，投資者要注意。

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撰文 : 古植平

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