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【泰國解封】7月1日起重開邊境　5類指定外國人士可入境

環球政經 16:29 2020/06/25

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泰國的新冠肺炎疫情放緩，當地連續30日沒有錄得本地感染個案，早前的緊急狀態和宵禁令於6月30日結束，泰國宣佈即將解封，5類外國人士可以於下星期入境，惟暫未有涵蓋觀光旅客。

其他文章：【新冠肺炎】慈善賽期間疏於防疫　網壇一哥祖高域及太太同確診

其他文章：【新冠肺炎】與北京新發地市場相關　天津現人傳人本地感染個案

泰國疫情指揮中心發言人塔維辛（Taweesin Wisanuyothin）昨（24日）宣布，7月1日起，5類外國人士包括：

  • 持有泰國工作簽證的商務人士及技術勞工
  • 教師及留學生
  • 醫療旅遊人士
  • 具永久居住權人士
  • 泰國國民配偶

以上5類人士可以入境泰國，入境後需要隔離14天。醫療旅遊人士則須在入境後須直接進入醫療機構。當局估計約有5萬名外國人符合資格。

泰國政府又考慮，讓短期到訪的經商人士、投資者及政府賓客入境，這類人士不需進行隔離，只是須準備好醫療保險，且在入境前後進行新冠肺炎病毒測試便可。當地政府亦研擬8月1日起開放「旅遊氣泡」國家的旅客入境，惟旅客只能留在固定的住宿地點，不能自由活動。以上兩項措施還需要進一步討論，暫未落實。

 

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撰文 : 鄺庭芳

疫情 簽證 醫療機構 醫療保險 泰國 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 醫療保險

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