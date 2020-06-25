公屋樓價也瘋狂　升幅遠勝私樓

各區樓價頻錄高價成交，就連公屋也錄破頂成交。美聯葉偉林表示，青衣邨宜逸樓高層11室，實用面積485平方呎，原叫價430萬元放售，終以405萬元易手，創屋邨第二市場新高，而呎價則創區內未補價公屋新高。

據資料顯示，原業主於2012年12月，以133.8萬元購入上址，現帳面賺約271.2萬元，物業升值超過兩倍，跑贏大部分私樓。

值得留意的是，即使樓齡逾30年的公屋，也有價有市。市場消息指，柴灣翠灣邨翠壽樓低層10室，實用面積598平方呎，上月以綠表價428.8萬元易手，實用呎價7,171元，為區內綠表公屋最高價成交。

據資料顯示，原業主2012年10月，以51.6萬元購入上址，持貨近8年，帳面勁377.2萬元，物業升值7.3倍，升幅遠超私樓。

1998年初，房委會推出「租者置其屋計劃」，讓指定39條屋邨租戶，購入自住公屋。為了吸引租戶，房委會提供大額折扣，亦與多間銀行及財務機構簽訂契約，為租戶提供最高十成按揭，還款期更長達25年。

事實上，當時參與計劃的租戶，只需十多萬元，便成為業主。十多年後，部分業主再以三、四百萬元賣出單位，獲利甚豐。

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