  • 32°C
香港時間 : 2020625日 (四) 15:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

公屋樓價也瘋狂　升幅遠勝私樓

股樓投資 15:30 2020/06/25

分享：

各區樓價頻錄高價成交，就連公屋也錄破頂成交。美聯葉偉林表示，青衣邨宜逸樓高層11室，實用面積485平方呎，原叫價430萬元放售，終以405萬元易手，創屋邨第二市場新高，而呎價則創區內未補價公屋新高。 

據資料顯示，原業主於2012年12月，以133.8萬元購入上址，現帳面賺約271.2萬元，物業升值超過兩倍，跑贏大部分私樓。 

值得留意的是，即使樓齡逾30年的公屋，也有價有市。市場消息指，柴灣翠灣邨翠壽樓低層10室，實用面積598平方呎，上月以綠表價428.8萬元易手，實用呎價7,171元，為區內綠表公屋最高價成交。 

據資料顯示，原業主2012年10月，以51.6萬元購入上址，持貨近8年，帳面勁377.2萬元，物業升值7.3倍，升幅遠超私樓。 

1998年初，房委會推出「租者置其屋計劃」，讓指定39條屋邨租戶，購入自住公屋。為了吸引租戶，房委會提供大額折扣，亦與多間銀行及財務機構簽訂契約，為租戶提供最高十成按揭，還款期更長達25年。 

事實上，當時參與計劃的租戶，只需十多萬元，便成為業主。十多年後，部分業主再以三、四百萬元賣出單位，獲利甚豐。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

納米單位續受壓　青衣長發邨未補價僅賣95萬
2020/03/27
納米單位續受壓　青衣長發邨未補價僅賣95萬
【樓市分析】數千元首期上車　公屋助人致富？
2020/05/30
【樓市分析】數千元首期上車　公屋助人致富？
公屋屢錄高價成交　景林邨呎價首破2萬
2020/05/30
公屋屢錄高價成交　景林邨呎價首破2萬
【個案研究】居屋當真可成置業階梯?　綠表戶分享購居屋再踏上私樓之路
2020/06/23
【個案研究】居屋當真可成置業階梯?　綠表戶分享購居屋再踏上私樓之路
公屋 翠灣邨 青衣邨

上一篇文章

【iM專訪】恒指回穩　專家又點睇下半年走勢？

下一篇文章

【中美角力】為金融制裁鋪路？　美國將20間企業列為解放軍相關（附名單）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【居屋2020】交樓標準「實而不華」　買居屋要四大心理準備
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】白表單人「爭崩頭」有咩揀？　料做皇后山山麗苑「開荒牛」(附詳細屋苑比較表)
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年　購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【置業指南】入表抽居屋前　不可不知的4件事
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【宏觀中國】補繳三年稅款　淘寶店主喊：破產都唔掂！
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽
【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？　諗清楚呢3點先好抽