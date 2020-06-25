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【美國疫情】憂成西班牙流感翻版 專家解釋第二波疫情

環球社會熱點 15:17 2020/06/25

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新冠肺炎在全球肆虐，多地疫情反彈。傳染病專家、經濟師擔心，美國未來幾個月會爆發第二波疫情。惟華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，美國仍未擺脫第一波疫情，目前討論第二沒疫情實是太快了。

  • 為何以「波」形容疫情？

傳染病的感染波幅是指疫症爆發的曲線，反映病例的增加和減少。

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  • 第二波疫情定義是什麼？

第二波新冠肺炎的憂慮部分源於1918至1919年西班牙流感（Spanish Flu）的流行軌跡。西班牙流感於1918年春天爆發，病毒在秋季突變，造成了更致命的第二波疫情，造成2000至5000萬人死亡，超過5億人死亡。

哈佛大學傳染病專家哈內奇（William Hanage）稱，疫症一旦再來，情況會變得更差，但目前仍未有第二波疫情的定義，僅靠專家判斷。

哥倫比亞大學公共衛生學院流行病學家賈斯特曼（Jessica Justman）指出，第二波疫情來臨時，多數有清晰的訊號：第一類人確診減少後，第二類人發病率上升。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，美國仍未擺脫第一波疫情，目前討論第二沒疫情實是太快了。

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  • 為何說美國仍在第一波疫情？

在美國，新冠肺炎確診個案在3月和4月急增，其後新增確診下降，因華府實施隔離政策。但美國與歐亞多國不同，從未出現過確診病例明顯減少的情況；美國單日確診仍維持在2萬宗以上。

隨愈來愈多州分重開，確診人數急升。福西早前表示，無法在夏天談論第二波疫情，因為美國仍在第一波疫情中。

  • 第二波疫情是否只是語義問題？

對很多傳染病學者而言，「第二波疫情」的確是語義問題。賈斯特曼指出，現時未有清晰的定義，反問：

「你要稱之為第一波的延續，還是第二波疊加上第一波？」

美國約翰霍普金斯大學健康安全中心的資深科學家托納（Eric Toner）認為，以「第X波」來形容傳染病並不是特別有用的術語。他解釋，當疫情未退卻，很難說出現了幾多波疫情。

托納續稱，目前美國確診病例增加與病毒本身有否突變無關，更多是關乎民眾的行為，「病毒仍然在這裡，不會消失且再次傳播」。

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  • 專家點睇未來數個月的疫情？

副總統彭斯（Mike Pence）上周撰文，嘗試消除民眾對第二波疫情的擔憂；白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）則相信，不會出現第二波疫情。

華盛頓大學健康指標和評估研究所的專家沃斯（Theo Vos）斥，這些「定心丸」只是「一廂情願」。

根據全球模型，沃斯預測，隨氣溫下降，確診人數將在秋季急增。他估計，很可能在10月開始，11月、12月和1月的確診將再增加。

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記者：鄧燕君

欄名 : 世界百科

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