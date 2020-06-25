【優惠著數】食店「買一送一」大集合 午餐都有買一送一？

在經濟環境相當艱難的時間，大家都努力開源節流，希望渡過逆境。除了等待政府一萬元之餘，以更明智的方式消費也能助我們存下更多積儲。限聚令放寬，刺激市民消費意欲，不少商鋪都乘勝追擊推出優惠，以下是一些「買一送一」優惠精選，希望各位讀者能夠受惠。

1.英記餅家

由即日起到6月30號，到英記官網購買杏仁餅即享買一送一優惠。

2.MOS Burger

即日起到MOS Burger購買吉列野菜八爪魚漢堡（每個$24），可獲得買一送一優惠，但使用優惠時只可跟1個餐，而每張單的上限為5個(即共10個吉列野菜八爪魚漢堡)，優惠不可與其他優惠同時使用，VIP可儲分，MOS Burger全線分店早上11時開始有售。

3.東海堂

由2020年6月22日起至6月26日，逢於東海堂購買宇治抹茶沙冰可享有買1送1優惠，留意優惠只可於特定店鋪使用。（海怡廣場、卑路乍街、灣仔春園街、金鐘廊、中環萬宜大廈、鯉景灣、北角友邦廣場、尖沙咀天星碼頭、奧海城一期、淘大、葵芳新都會廣場、宇晴匯、將軍澳新都城二期、將軍澳廣場、馬鞍山廣場、大圍富嘉花園、元朗教育路、九龍貿易中心、筲箕灣東大街、荃灣千色匯、屯門巿廣場一期）

4.GODIVA 巧克力咖啡

由2020年6月22起至6月28日，購買GODIVA 巧克力咖啡(凍/熱aHK$42)將於可享買一送一優惠(共7天，每店每天限售100套)

5.美荷冰室

位於石硤尾邨白田巴域街70號的美荷冰室於6月18日重開，其後在Facebook專頁宣佈推出午餐餐牌買一送一優惠，優惠期至另行通知為止。

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