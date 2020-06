【中印衝突】中國外交部據報首認傷亡 印媒點名華高官

▲ 【中印衝突】中國官方據報首認傷亡 印媒點名中國外交部高官賀湘琦

中國印度邊境流血衝突,印度20死76傷,中方傷亡情況一直引起猜測。印度傳媒報道,中國官方在中印衝突流血一周多後,首次正式承認中方有所傷亡。報道點名中國外交部高官賀湘琦,指她解釋中方不透露傷亡數字,旨在避免挑動情緒。

《印度斯坦時報》(Hindustan Times)報道,中國外交部邊界與海洋事務司副司長賀湘琦,周三(24日)向一批外交官承認,中方在上周中印衝突當中確有傷亡。她沒有交代數字,但指「中方傷亡並不相當嚴重」(...casualties on the Chinese side were not very heavy)。

報道指,賀湘琦解釋,中方不公佈確切傷亡數字,是因為不想傳媒把它放大,現時是中印雙方設法為局勢降溫、恢復穩定的時刻,比較傷亡數字的話或會挑起雙方對抗,沒有幫助。

賀湘琦承認中方傷亡消息,暫時未能在中國外交部網站找到,而《印度斯坦時報》英語報道「casualties」一詞,泛指人員損失,可以是死亡或受傷。

中印6月15日在加勒萬河谷,爆發1975年以來首次有人死亡邊境衝突。解放軍西部戰區事後指,印軍越境引發雙方激烈肢體沖突,造成人員傷亡,但沒有明確交代中方有沒有損失。

有印度傳媒報道,解放軍至少有40名官兵在中印衝突中死亡。中國外交部發言人本周指出,這是虛假信息。

