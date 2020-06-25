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【中美角力】為金融制裁鋪路？　美國將20間企業列為解放軍相關（附名單）

環球政經 15:24 2020/06/25

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中美關係持續緊張，據路透社周三（24日）報道，美國總統特朗普政府已經決定，將中國科技巨企華為、協助北京監控新疆海康威視等20間中國企業，列作與解放軍相關，或會向有關企業實施經濟制裁。

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報道引述美國國防部文件，由解放軍持有或控制的企業除了華為和海康威視，還包括兩間在美國上市的公司中國移動和中國電信，以及中國航空工業集團、中國鐵建等國企業。

這份名單由美國國防部起草。美國1999年的一條法律授權國防部編制由解放軍「擁有或控制」公司名單，這些公司提供商業服務、製造、生產和出口。總統可就此頒布制裁，例如封鎖相關企業海外資產。報道指，名單已送交國會，白宮則未有就相關名單作出回應。

20間企業包括：

  • 中國航空工業集團公司
  • 中國航天科技集團公司
  • 中國航天科工集團公司
  • 中國電子科技集團有限公司
  • 中國南方工業集團公司
  • 中國船舶重工股份有限公司
  • 中國船舶集團有限公司
  • 中國兵器工業集團有限公司
  • 杭州海康威視數位技術股份有限公司
  • 華為技術有限公司
  • 浪潮集團
  • 中國航空發動機集團
  • 中國鐵建股份有限公司
  • 中國中車股份有限公司
  • 南京熊貓電子股份有限公司
  • 中科曙光
  • 中國移動有限公司
  • 中國廣核集團
  • 中國核工業集團公司
  • 中國電信集團有限公司

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撰文 : 鄺庭芳

國防 經濟 中美關係 特朗普 中國 北京 美國 路透社 華為 白宮

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