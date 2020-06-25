【疫市營商】改變商業模式求存　「宅經濟」成新趨勢

▲ 根據市場調查機構歐睿國際發表的調查報告顯示，在封城隔離措施下，許多傳統商業模式已被陸續淘汰，企業如要在亂局中疫境求存，就必須願意適應及迅速改變其商業模式。

疫情蔓延下，全球各國紛紛鎖國封城，百業蕭條。有市場調查機構近日發表一份有關新冠肺炎疫後新經濟模式調查報告指出，企業為適應新挑戰被迫重塑商業模式，並擴大銷售和廣告渠道以達成目標。

根據市場調查機構歐睿國際（Euromonitor International）發表的調查報告顯示，在封城隔離措施下，許多傳統商業模式已被陸續淘汰，企業如要在亂局中疫境求存，就必須願意適應及迅速改變其商業模式。

全球企業加速數碼化

市民在疫情期間居家抗疫，雖然足不出戶，但仍要解決基本生活需要，甚至是尋找其他娛樂活動解悶，外賣平台、電商網購、網路會議、影音娛樂等產業需求大增，在逆市中順勢崛起。今次疫情對全球民眾生活習慣產生深遠影響，消費者被迫留在家中，催生「宅經濟」蓬勃發展。

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宅經濟所指的是，市民足不出戶，利用網絡購物、消費和娛樂有關的新興經濟模式。科技發展一日千里，網購蔚然成風，消費者不再受時間和地域限制，加上點對點送貨，購物的自由度遠比於實體店購物高，逐漸成為現時相當普及的消費模式。

報告指出，雖然疫情對全球經濟造成嚴重打擊，但從長遠發展角度來說，是次疫情反而帶動全球傳統經濟模式加速邁向數碼經濟時代的進程。在疫情大流行期間，全球民眾生活習慣急速轉變，互聯網使用量激增，令許多經營O2C（Online To Customer）的企業成為逆市奇葩，業績不跌反升，部分更創出歷史新高。

在疫情肆虐下，許多人趨於居家休閒娛樂，影視串流平台Netflix用戶大增，據其今年首季業績報告顯示，付費會員人數增加近1,600萬名，按年增加超過2成，單是亞太區首季營運收益便達4.84億美元（約37.5億港元），按年增長5成。此外，有研究機構表示，亞馬遜（Amazon）旗下的串流平台Twitch，3月份的收視率亦較過往上升31%。

善用大數據 了解市場顧客

報告又指，企業應採用大數據了解市場及顧客需求，並了解顧客消費的因素是基於服務、銷售策略、價格抑或是產品質素。大數據能提供市場細分及預測，也能確定目前品牌在市場的地位，以及與其他競爭對手的關係；同時，企業應擴大銷售和廣告渠道以達成目標，透過觀察顧客的行為，並按市場預測銷售情況，更有效管理庫存，不應只倚賴折扣等誘因去建立品牌忠誠度及提升營商效率。

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此外，隨着全球經濟衰退的影響，消費者的購買力亦同樣大受打擊。報告認為，企業應採取積極主動的態度，並通過降低價格或提供其他激勵措施來留住舊客戶，以及開拓更多新客源，進一步增加公司的利潤。

記者：施雯雯