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砌磚機械人用上特製大磚塊、速乾黏合劑　快過人手幾多？

科技 17:15 2020/06/25

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澳洲機械人公司Fastbrick Robotics早前研發砌磚機械人Hadrian X，使用的磚塊及黏合劑均為自家特製，究竟能比傳統人手砌磚快多少？

近年陸續有公司引入建築機械人，協助更快速安全，以及應付建造工人不足的情況。澳洲機械人公司Fastbrick Robotics早前就研發砌磚機械人，最新指出能在一小時內砌200塊磚。

該公司研發的砌磚機械人Hadrian X，相較市面上如紐約機械人公司Construction Robotics研發的砌磚機械人SAM100不同的是，可以利用其伸縮機械臂建造彎曲牆壁。

雖然以人手砌磚每小時60塊的速度計算，Hadrian X每小時砌200塊磚的速度，似乎僅快3倍多。但是該公司指，Hadrian X使用的磚塊及黏合劑均為自家特製，除了磚塊更輕之餘，更比標準房屋磚塊大足12倍；連接磚塊的黏合劑則有別於傳統水泥砂漿，只需45分鐘便快速風乾，較傳統需要用上一至兩天時間更為迅速。

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為了便於運輸，Hadrian X還可安裝於貨車、船隻、起重機等設備上。該公司又指，未來目標是要Hadrian X的每小時砌磚量能達1000塊。

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責任編輯：張寶燕

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