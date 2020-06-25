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【新冠肺炎】德國再多兩間肉廠爆發集體感染

環球政經 19:12 2020/06/25

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德國再多兩間肉類加工廠爆發新冠肺炎集體感染。據德國媒體報道，下薩克森州奧爾登堡（Oldenburg）附近的一間火雞屠宰場，有35名員工確診感染，屠宰場內所有員工都要接受病毒檢測，而所有感染者和接觸者已經被隔離；同樣位於該州的克洛彭堡（Cloppenburg），亦有一間肉類加工廠出現4宗確診病例，廠內350名員工接受病毒檢測。

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較早前，北威州居特斯洛縣（Gütersloh）一間肉類加工廠爆發大規模集體感染，超過1550人染疫。北威州周二（23日）宣布居特斯洛縣和與之相鄰的瓦倫多夫縣（ Warendorf ）實施封城，約64萬居民受到影響。截至周二（24日），德國已累計錄得逾19萬宗新冠肺炎確診病例，超過8900多人死亡。

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