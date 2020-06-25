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【零售寒冬】富臨翠華預告虧損擴大 優品360去年盈利大跌八成

股樓投資 15:40 2020/06/25

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新冠肺炎疫情重本港零售及飲食市道，連鎖茶餐廳翠華(01314) 、酒樓營運商富臨(01443)及食品零售商優品360(02360) 分別發布盈利警告及全年業績。當中翠華及富臨都預期全年虧損擴大，優品360則公布，全年盈利大跌八成。

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翠華較早前表示, 預料全年虧損淨額超過1.6億元至1.8億元，最新公布預期，由於錄得一次性撇銷或減值虧損等非現金項目，收入下跌的同時食材成本卻上升等原因，預期截至今年3月底止的除稅後虧損約為3.2億元至3.3億元，相對早前所公布數字擴大近倍。

富臨較早前表示，預料全年虧損淨額超過2億元，最新公布則預期，在餐館物業，廠房及設備和貿易應收款項出現減值虧損下，截至今年3月底的全年虧損，約介6億元至6.5億元。

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優品360則宣布，截至3月的全年收入下跌4.5%至12.3億元，銷售及分銷開支則因租金及物流開支上漲，零售店舖數目增加導致前線員工的薪金及工資增加等原因而上升16.7%。因此全年盈利按年下跌79.7%至1,210萬元。集團表示，待疫情受控，以及邊境封鎖限制逐步緩解時，將加快境外投資步伐。本月中，優品360已在澳門開設第二間分店。

撰文 : 投資組

優品360（02360） 翠華控股（01314） 富臨集團控股（01443） 經濟

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