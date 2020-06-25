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【美股分析】民調顯示拜登支持率領先　股市動蕩因此而起？

環球政經 18:09 2020/06/25

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華爾街近日警告若民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出11月大選將對股市不利，剛巧《紐約時報》和紐約州錫耶納大學（Siena College）聯合進行的一項最新民調顯示，拜登支持率較現任總統特朗普領先14個百分點，引發外界質疑此是否與美股近期動蕩有關。

相關文章：【美股戰報】疫症兼經濟失速恐慌　道指曾突挫800點

6月8日，標指短暫回升至2月25日以來的最高水平，補償了由新冠疫情造成的損失，但投資者的熱情隨後減退，CNBC財經名嘴Jim Cramer直言，他認為這是因拜登而觸發的市場拋售，因他聽起來像是一位對資本不利的總統，他並稱會因而希望持有一些現金。事實上，拜登已承諾撤回特朗普簽署的減稅法案。如果他在大選勝出，意味民主黨人將能夠制定進一步影響經濟的重大政策，市場或將有負面反應。

相關文章：【劫富濟貧】美股驚現「羅賓漢現象」　散戶輕鬆跑贏基金大戶

Capital Markets近日調查發現，關於經濟前景，受訪者最擔心的依然是大選結果的影響，有73%的受訪者認為，對經濟前景影響最大的是大選；其次才是第二波新冠肺炎疫情和裁員潮，兩者的比例分別為68%和63%。大多數受訪者仍然認為特朗普連任將利好股市；6成人表示，拜登對股市不利，而去年12月調查中，持這種觀點的受訪者只有24%。

數據研究機構Evercore ISI近日亦在一份報告寫道，大多數投資者認為，民主黨控制的政府將導致企業信心下降，股市將首先受到衝擊，共和黨勝出則可能會延續當前的稅收政策和赤字支出趨勢。

不過，政治並非單一因素，長期的市場趨勢和美國聯儲局的政策決定，亦將影響美國股市。

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