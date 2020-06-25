【股神巴菲特】巴郡過往10年跑輸大市　「價值投資」神話不再？

「股神」巴菲特（Warren Buffett）旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）自1965年成立以來，年化回報率達18.8%，相比標普500指數同期的9.7%，表現無可挑剔，但最近十年的表現轉趨落後，令外界質疑價值投資神話不再——追蹤標指SPDR S&P 500 ETF（SPY）的複合年增長率為13.5%，而巴郡的卻只錄得9.7%，換言之若在2009年初以1萬美元入市，該隻ETF市值將增至42415美元，巴郡卻僅增長至28871美元。截至周二（24日）收市，A類股年內下跌19.7%，同期標指跌3.1%。

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分析認為， 巴郡的 投資回報率遜於大市由多個原因導致。 巴菲特過去一直避免沾手科技股，但 在過去的十年裡，以「FAANG」為代表的科技股一直是股市上漲的最大推動力， 即使今年遇上疫情衝擊，納斯達克指數也是三大股指中，唯一收復年內失地，並能夠刷新歷史新高的指數； 而 巴菲特 所鍾情的銀行股，卻在疫情下正中要害。奧本海默（Oppenheimer）分析師科托夫斯基（Chris Kotowski）便指出，疫情引發的經濟動盪並未完全顯現，正如美國聯儲局預測，大行增加壞賬撥備可能只是序幕。

再者，在過去，巴菲特可以投資優質企業的高息優先股，然而這樣的交易現在已經很難達成，因過去十年的低利率環境大幅降低融資成本，對沖基金可以利用槓桿擴大在一級和二級市場的投資。

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最近兩年 巴菲特 錯過了兩次大跌市——在2018年第四季度，美股一度距離熊市一步之遙，巴菲特並沒有出手入市；今年首季在美股經歷熔斷和恐慌，他亦選擇減持，並在隨後4月航空股受重挫時清倉航企股份，連總統特朗普都形容，「巴菲特一生都是對的，但在拋售航空公司股票上卻犯了錯誤。」

與08年金融海嘯相比，巴菲特在今年的市場動盪中並沒有出現大手筆的投資行動，引發外界質疑對巴菲特名言「別人害怕時我貪婪」的質疑， 知名基金經理、Fisher Investments創始人兼CEO費雪（Ken Fisher）直言這或與股神上了年紀有關，隨著年齡的增長而變得更加謹慎投資，相對上變得不那麼活躍。被喻為巴菲特信徒的著名對沖基金經理、潘興廣場基金（Pershing Square）舵手阿克曼（Bill Ackman）上月拋售巴郡股份，稱自己掌舵的基金在資金處理上，比巴郡「更靈活」。

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價值投資日後會否繼續奏效？Bernstein歐洲量化策略主管詹金斯（Inigo Fraser Jenkins）將近年來價值投資策略表現不佳，歸咎於有效市場理論和低利率環境——如果從回報率來看，價值投資最好的年景可能已經過去了，再現輝煌往往需要更多的時間。

《巴菲特超越價值》作者Prem Jain則指出，價值投資策略絕非能夠立竿見影，需要充分的時間驗證。有研究顯示，在市場下跌週期，價值投資的作用比較明顯；但在上漲週期，其表現亦沒有比其他投資策略差很多。

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