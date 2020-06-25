【免費口罩】林鄭月娥宣布　下周起向每戶郵寄10個即棄口罩

口罩成為港人的日常必需品，行政長官林鄭月娥今（25日）在社交平台上宣布，下星期起透過香港郵政向全港每個住宅地址，派送一包即棄口罩，每包10個口罩。

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林鄭月娥表示，是次派送的免費口罩，是政府在「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩。她又指，早前政府向市民派發的「銅芯抗疫口罩+™」（CU Mask），反應理想，一個月的登記期內共收到144萬宗登記，涵蓋逾 393 萬人。

林鄭月娥又提到，希望防疫工作做到張弛有度，須平衡公共衞生、經濟影響和市民接受程度，政治考慮並非評估的因素。她指，維持禁止 50 人以上群組聚集是打壓示威遊行的說法是毫無事實根據。

另外，政府亦會按專家建議擴大病毒檢測，以提高公營部門的檢測量至每日 7,000 個為短期目標，相信隨着稍後推出適用於粵港澳出行的「健康碼」和與特定海外國家建立的「旅遊泡泡」，有關病毒檢測的需求將會增加。

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