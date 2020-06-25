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【中美角力】美國制裁20間華企 美企也中招

環球社會熱點 14:23 2020/06/25

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外媒報道，這次制裁或波及跟這些中國企業有合作關係的美國企業，要分擔這次對華制裁的成本。

中美角力持續，美國特朗普政府以國家安全為由，將華為等20間中國科企列入黑名單，指控這些企業受中國軍方控制和支持，這次行動被視為美國新一波金融制裁的序幕。然而，外媒報道，這次制裁或波及跟這些中國企業有合作關係的美國企業，恐要幫手分擔這次對華制裁的成本。

有美國智庫專家指，這份名單正是向中國的軍民融合計劃施壓。美國官員指控，中方有意模糊軍民界線，美國企業要搞清楚自己服務的真正客戶到底是誰。

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國防部的名單顯示，被列入名單的中國科企範疇廣泛，包括中國移動 （0941） 、中國電信（0728） ，以及飛機製造商中國航空工業集團、中國航天科技工業公司（CASIC）等。

路透社報道，此舉除了制裁中國企業，連同有合作關係的美國企業也受牽連。例如將華為和海康威視列入黑名單後，美國零件商正忙著申請買賣的牌照。

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這次被點名的中航工業（AVIC），在2012年與美國通用電氣（GE.N）合資成立航空電子企業昂際航電（Aviage Systems），為中國C919客機提供設備。

另一間被點名的中國中車（CRRC）是全球最大的客運火車製造商，在波士頓，費城，芝加哥和洛杉磯等都有生意合作。

記者：葉芷樺

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