【中美貿易戰】特朗普貼錢救龍蝦業 威脅對華徵關稅

中美兩國角力加劇，美國強調兩國已於今年初簽訂首階段貿易協議，即使受疫情及政治因素影響，中方也應履行協議。美國龍蝦遭中方關稅及疫情下滯銷的雙重打擊，美國總統特朗普簽署備忘錄，要求農業部為美國龍蝦業提供援助。白宮貿易顧問納瓦羅再次威脅，如中方不履行貿協購買美國龍蝦，美國或對中國進口海鮮徵收關稅。

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白宮周三（24日）確認，特朗普（Donald Trump）已簽署備忘錄，指示農業部為美國龍蝦業界提供補貼。再加上加拿大與歐盟簽署貿協擺脫關稅，卻導致美國龍蝦競爭力大減，特朗普也下令美國貿易代表辦公室在未來90日內提出解決建議。

中美於今年1月簽訂首階段貿協，中國答應向美國採購價值1.5億美元（約11.7億港元）的龍蝦。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）表示，如中方拒絕履行有關承諾購買龍蝦，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）會採取措施，對中國出口的海鮮徵收報復關稅（retaliatory tariffs）。

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美國緬因州盛產龍蝦，但近年陷入中美貿易戰的漩渦，中國目前對美國進口的龍蝦徵收35%至37%的關稅。再加上新冠肺炎疫情導致不少餐廳停業，龍蝦於美國當地滯銷，令美國龍蝦業更是雪上加霜。

特朗普早前更親自封納瓦羅為「龍蝦王」（Lobster King），要對方幫忙拯救龍蝦銷路。特朗普更威脅，如歐盟拒絕降低對美國龍蝦的關稅，美國也會對歐盟進口汽車徵收關稅。

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責任編輯：何穎兒

▲ 美國總統特朗普要求農業部為美國龍蝦業提供援助，白宮更威脅如中方不履行貿協購買美國龍蝦，中國進口海鮮或被徵收關稅。