【優惠著數】如何用$24　喺MOS Burger食到2個漢堡？

作為快餐店，MOS Burger的價位一直在中上，要吃一個漢堡至少都要近50元，不過近日記者就發現了一個優惠，用$24就可以吃到兩個MOS Burger的漢堡。

由即日起，MOS Burger吉列野菜八爪魚漢堡有買1送1優惠，一個吉列野菜八爪魚漢堡售$24，即是$24就可以食到2個漢堡！另外，買1個吉列野菜八爪魚漢堡只可跟1個餐 ，附贈漢堡並不能跟餐。

相關文章：【消費優惠】九巴過海路線大抽獎 每周送1000張月票（附抽獎登記連結）

相關文章：【優惠著數】WeChat Pay HK狂派電子現金券！ 最抵惠康買$100減$25

每張單上限買5個，連同附贈的漢堡即共10個。全綫分店早上11時開始有售，優惠期有限，售完即止！另外，MOS Burger將於7月2日起至9月上旬推出復刻升級版「特盛B.L.T和牛漢堡」（$32），選澳洲118克無激素和牛肉餅，洋溢着濃郁誘人的和牛香氣，入口即化，肥而不膩，餡料還有爽口的生菜及番茄呢！

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！