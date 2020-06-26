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【優惠著數】如何用$24　喺MOS Burger食到2個漢堡？

理財智慧 05:00 2020/06/26

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作為快餐店，MOS Burger的價位一直在中上，要吃一個漢堡至少都要近50元，不過近日記者就發現了一個優惠，用$24就可以吃到兩個MOS Burger的漢堡。

由即日起，MOS Burger吉列野菜八爪魚漢堡有買1送1優惠，一個吉列野菜八爪魚漢堡售$24，即是$24就可以食到2個漢堡！另外，買1個吉列野菜八爪魚漢堡只可跟1個餐 ，附贈漢堡並不能跟餐。

相關文章：【消費優惠】九巴過海路線大抽獎　每周送1000張月票（附抽獎登記連結）

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每張單上限買5個，連同附贈的漢堡即共10個。全綫分店早上11時開始有售，優惠期有限，售完即止！另外，MOS Burger將於7月2日起至9月上旬推出復刻升級版「特盛B.L.T和牛漢堡」（$32），選澳洲118克無激素和牛肉餅，洋溢着濃郁誘人的和牛香氣，入口即化，肥而不膩，餡料還有爽口的生菜及番茄呢！

 

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撰文 : 黎以芳

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