【iOS更新】iOS 14新功能　Safari將支援Face ID及Touch ID驗證

▲ 蘋果近日發布iOS 14系統更新，Safari 新版本將允許用戶在網站使用Face ID或Touch ID進行登錄驗證。

蘋果（Apple）近日舉行WWDC開發者大會，向公眾正式發布iOS 14系統更新。其中一項更新指，Safari 14版本將允許用戶在網站使用Face ID或Touch ID登錄，功能會於今年內推出，並支援iOS及macOS系統。

Apple表示，此功能採用具FIDO2標準的WebAuthn組件，WebAuthn採用安全密鑰加密，用戶可利用生物識別或硬件安全密鑰方式驗證身份，在登錄個人帳戶時更加安全，並能防止網絡釣魚攻擊。

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蘋果在今年內加入FIDO聯盟，但Apple在去年推出的iOS 13.3系統中已加入安全性密鑰。用戶可經Safari瀏覽器，直接以 Face ID 或 Touch ID 登入 iCloud，macOS系統亦同樣支援該功能。

現時有愈來愈多公司採用FIDO2標準，去年微軟曾計劃，將Windows 10系統改為支援無密碼登入，並允許用戶使用安全密鑰和生物識別，在Edge瀏覽器中登錄帳戶。

責任編輯：李寶如