【港股追蹤】軟銀孫正義宣布「畢業了」　退出阿里巴巴董事會即日生效

日本軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義今日出席集團股東會時表示，即日起退出阿里巴巴（09988）董事會，他更有感而發表示：「作為董事，我從阿里『畢業』了。」

孫正義表示，阿里巴巴仍然是軟銀投資組合中的一夥明珠，軟銀將盡可能持有阿里股票。2000年，軟銀對成立僅一年阿里巴巴投資2,000萬美元（1.55億港元）。現時阿里巴巴市值達6,060億美元（約47,150億元），軟銀所持有25.11%股份，已升值至1,521.6億美元（11,838億港元），20年間投資回報超過7,600倍，已成為投資界的經典案例。

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5月18日，軟銀集團宣佈馬雲將卸任軟銀集團董事。今天，孫正義對馬雲對軟銀的貢獻表示感謝，他表示，2019年，張勇繼任馬雲擔任阿里巴巴集團董事會主席兼CEO，「這位年輕的傑出領導者將領導這家了不起的公司，他是個十分值得信任的領導者」

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去年12月，孫正義在東京大學一場談話中回憶投資阿里巴巴的情景，指馬雲和他所見過的創業者不一樣，不談商業模式，也不要錢，馬雲只說自己的願景，能夠感受到其決心和激情。5分鐘後，孫正義對馬雲說，「我懂了，你要改變世界」。